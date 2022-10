Caiguda global del servei de Whatsapp

El servei de Whatsapp s’ha vist afectat aquest dimarts a primera hora per problemes tècnics que impedeixen el funcionament habitual de l’aplicació de missatgeria. Segons assenyala el web especialitzat Downdetector, s’han reportat incidències per part d’usuaris de diverses parts del món. Un dels punts on s’han advertit més problemes és a l’àrea de Barcelona i el seu entorn. Els problemes han començat cap a les 9 del matí i sobre les 11 el servei ha quedat restablert.

Així, no s’han pogut enviar missatges ni en la versió de l’aplicació mòbil ni tampoc en la versió Whatsappweb durant dues hores, aproximadament. Segons el web, poc abans de les nou del matí s’han disparat la notificació de problemes amb l’aplicació per part dels usuaris, superant els 30.000 informes.

La companyia no ha informat a través d’altres xarxes ni canals sobre les causes de la incidència, que ha afectat els usuaris sabadellencs i els d’altres regions del món. La interrupció del servei ha provocat que diversos usuaris de Twitter hagin publicat mems amb to irònic sobre la caiguda de Whatsapp.

Imágenes fuertes: captan momento exacto de la caída de Whatsapp pic.twitter.com/4uVtrlhrzH — David Quintero (@Dav_Quint_12) October 25, 2022