Quan és el canvi d’hora?

El canvi d’hora és un dels dies de l’any assenyalats en vermell. No només per no oblidar-nos d’actualitzar els rellotges, sinó perquè serveix per dividir l’any i anuncia l’entrada de ple en el camí cap a Nadal. Aquest cap de setmana arriba el canvi d’hora que per a molts esdevé més trist. La matinada de dissabte a diumenge, quan siguin les 3.00 h, els rellotges tornaran a marcar les 2.00 h, adaptant-nos així a l’horari d’hivern.

A partir de diumenge, doncs, es farà de nit abans. A canvi, la matinada de dissabte a diumenge podrem guanyar una hora de son. Aquest sistema horari es manté malgrat el recurrent debat sobre si s’ha de mantenir un mateix horari durant l’any o és més rendible variar-lo.

La visió dels experts

Recentment, un grup d’especialistes ha tornat a qüestionar el canvi horari, demanant al Consell de la Unió Europea que recuperi i executi el projecte de posar fi al canvi d’hora. Iniciativa a la qual tant la Comissió Europea com el Parlament Europeu es van comprometre el 2019, però que amb la irrupció de la Covid va quedar en un segon pla.

Aquest grup d’experts i expertes ha elaborat un pla de transició per establir zones horàries naturals de manera permanent a tot el continent. Segons la proposta, l’horari natural que li correspon a Espanya segons el mapa de 24 franges en què es divideix la Terra és el del meridià de Greenwich, l’hora per la qual es regeix el Regne Unit o les illes Canàries. És a dir, una hora menys de la que tenim ara.