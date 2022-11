Com cada 1 de novembre, el cementiri de Sabadell viu una jornada d’homenatge i record. Seguint la tradició de Tots Sants, aquest dimarts nombroses famílies s’han desplaçat fins a la carretera Antiga de Caldes per fer les ofrenes florals als ésser estimats que reposen a la necròpolis de la ciutat.

“Els tenim aquí i no els volem abandonar. És un dia bonic que serveix com a record. Quan passo per aquí sempre m’hi acosto”, explicaven tres ancians que han volgut aprofitar la jornada per retre el seu tribut. La jornada es viu amb emoció, sentiment i alegria. La gent passeja per l’indret explicant anècdotes i rememorant vivències, mentre la música celestial acompanya la matinal. “Venim a portar flors. És una tradició. Som aquí pels pares”, explicaven el Carles i la Maria Pilar, que volen mantenir ben cuidat el nínxol. “Encara que no vinguis, te’n recordes d’ells”, coincideixen.

La Maria Carme, que ha vingut també pels seus pares, detalla que en el seu cas ve al cementiri diversos dies a l’any. “A més del dia de Tots Sants, venim en dates assenyalades, com sants i aniversaris. També el Dia del Pare i el Dia de la Mare”, expressa. “És una tradició de tota la vida; sempre ho hem fet. Som molt de la família i cada persona que tenim aquí és important”, emfatitza. “Els tenim al cor i al pensament encara que no siguin aquí”, manifesta emocionada a les portes del cementiri, on una paradeta de flors dóna color a la jornada.

Entre els ciutadans que s’han desplaçat al cementiri, molts destacaven la seva sorpresa per viure una commemoració de Tots Sants amb temperatures més pròpies de la primavera. “Altres anys, l’1 de novembre veníem abrigats i amb jaquetes. Ara, gairebé sembla que tornem a l’estiu”, confessava un dels visitants a tall d’anècdota.

Missa d’homenatge a la capella

A les 12 del migdia, s’ha celebrat a la capella del cementiri una cerimònia laica per a tots els visitants que s’hi han volgut acostar, en un acte més d’agraïment i estima cap als difunts.

A la falta de dades oficials, l’afluència s’esperava similars als darrers anys, amb el parèntesi d’un 2020 marcat per les restriccions de la pandèmia. La previsió és que al voltant de la data de Tots Sants unes 15.000 persones visitin la necròpolis de la ciutat, aprofitant no només l’1 de novembre sinó tota la setmana.

En aquest sentit, des d’aquest dissabte i fins aquest dimarts al vespre, s’ha reforçat el servei de transport públic per garantir l’accés a tothom que vulgui arribar al cementiri.