Josep Maria Manyosa, president de la UES fins al 2026

Gir de guió. Finalment, la Unió Excursionista de Sabadell no ha hagut de celebrar eleccions a la presidència, tal com estava previst. El motiu? El fins ara president de l’entitat sabadellenca, Josep Maria Manyosa, qui en un principi va anunciar que no es presentaria a la reelecció perquè era partidari que els càrrecs no s’havien de “perpetuar”, ha decidit fer un pas endavant, davant la falta de relleu: “Ho tenia molt clar, però després de reflexionar-ho i tenir el suport de diverses persones, calia ser-hi. En cas de no haver sortit en una hipotètica pròxima comissió gestora, l’entitat hauria entrat en dissolució”, explica.

Manyosa, qui serà president fins al 2026, explica que les diverses sessions per parlar sobre el futur de la UES van servir, entre altres coses, per fer palès el problema que viuen moltes entitats de la ciutat, com és el relleu generacional i la predisposició per gestionar, en aquest cas la Unió Excursionista: “Aquí tenim dos punts forts, que són l’esplai, amb més de 100 nens, i les activitats per a persones sèniors. Però tenim un grup de gent que difícilment pot tenir aquest compromís, ja que treballa i té fills en edat primerenca. És aquí on els sèniors tenim la preocupació, perquè no veiem que hi hagi relleu generacional”.

Aquest i d’altres reptes són els que haurà d’afrontar Manyosa i els vuit membres restants de la nova junta, on “enfortir” l’entitat serà una prioritat per deixar l’entitat “preparada” per al futur, tal com explica: “Hem d’enfortir i propiciar el sentiment de pertinença a l’entitat, amb una UES més participativa, més transversal”.

Formació i competició

La UES, que compta amb més de 2.100 socis, i que enguany tancarà l’exercici amb nombres positius, tot i haver de “tallar i cosir”, vol fer una clara aposta per la formació i la competició, segons l’aposta des de l’entitat: “Volem que la formació sigui cabdal, perquè tothom pot sortir a la muntanya, però a vegades hi ha sorpreses desagradables”, explica Manyosa. En la mateixa línia, reconeix que per optar a les subvencions de les federacions és primordial apostar per les competicions, sense deixar de banda, els viatges setmanals per als socis sèniors o l’esplai, els pals de paller de l’entitat: “Hem vist el que ens funciona i ho hem de potenciar encara més, buscant, també, vincles amb altres entitats, com ja passa, per exemple, amb la Copa Vallesana de trail running”.