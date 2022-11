Quines obres es faran a la Gran Via de Sabadell?

A partir del mes de desembre està previst que comencin les primeres obres de la Gran Via. L’Oficina Gran Via – Ripoll gestiona deu projectes previstos al llarg d’aquesta artèria viària que travessa tota la ciutat de nord a sud.

En aquests carrers es crearà un carril bici, renovarà la vorera i plantarà nou arbrat mantenint les dimensions de la vorera i les places d’aparcament. Les obres han de començar abans de finals d’any.

Millora dels accessos a l’hospital Parc Taulí

El mes de desembre es preveu començar les obres per suprimir el pas soterrat de davant del Taulí i ampliar el que hi ha en superfície.

Obertura del pati de l’Artèxtil

L’eliminació del mur exterior de l’Artèxtil permetrà generar un nou espai d’estada al carrer de Quevedo, on també es traurà aparcament i es plantaran arbres, a partir del mes de gener. També se suprimirà el pas soterrat, igual que al Taulí i als carrers Sant Pau – Buxeda i Sol – Sardà.

Zona verda al carrer de l’Illa

L’espai d’aparcament de zona blava que hi ha entre els carrers de l’Illa i de l’Estació s’eliminarà completament per transformar-lo en una zona enjardinada. Els vehicles no hi podran circular si no són veïns o serveis.

Naturalització de l’exterior de Fira

Es vol millorar la imatge de l’exterior de Fira Sabadell, amb una nova zona verda que aïlli l’espai de passeig i estada del trànsit rodat. Aquesta obra és la que es preveu començar més tard, almenys no fins al 2024.

Pacificació de la placeta de Calassanç Duran

A partir de mes de desembre, es preveu reconvertir l’espai del carrer de Calassanç Duran – Gran Via en un punt pacificat amb nous arbres, més espai pels vianants i menys aparcament.

Enjardinar la cruïlla de la Rambla

La cruïlla Rambla – Gran Via guanyarà una nova zona verda i espais d’estada amb la naturalització prevista, que vol donar més seguretat als vianants. Es preveu començar les obres després de Reis.

Nou accés al tanatori

La pacificació de la ronda d’Orient en el tram del tanatori permetrà enllaçar amb més facilitat l’equipament amb la pineda del davant. S’eliminaran les places d’aparcament de la banda Ripoll. Les obres haurien de començar abans d’acabar l’any.