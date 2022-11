Canvi de cares a Junts per Sabadell. L’actual presidenta del Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca, Katia Botta, serà la número 2 de la llista de les eleccions municipals del 2023. Lluís Matas ha triat una persona amb un marcat perfil empresarial per fer tàndem en la cursa electoral de l’any vinent. Botta no té afiliació política i anirà a la candidatura com a independent.

“Jo no soc política. Només vull aportar el meu granet de sorra per deixar una millor ciutat per als meus fills”, deixa clar la número 2 de la llista de Junts. Assegura que ha passat a la primera línia de la política municipal perquè “Junts té el millor projecte per a la ciutat” i perquè vol aplicar el seu “background empresarial” per captar noves empreses: “Moltes empreses han marxat de Sabadell. Hem de fer que la ciutat sigui atractiva perquè això no passi”, assegura.

El context econòmic, amb una alta inflació i incertesa per la guerra d’Ucraïna, ha condicionat Matas a l’hora de treure perfil empresarial a la ciutat. “Qui parla d’economia? Només nosaltres en parlem i fem propostes a Sabadell i a tot Catalunya. Hem de parlar d’emprenedoria, de com generar ocupació, davant d’una situació adversa”, exposa l’alcaldable de Junts. Sobre la llista, sosté que serà un equip per “governar”, no per “anar a l’oposició i ser els palmeros de ningú”.

Italiana de naixement

Botta prové de Treviso (Itàlia), però fa més d’una dècada que viu a Sabadell. Va venir per fer un Erasmus a Girona, l’any 2009, i es va assentar a Catalunya. Aquí ha dedicat gran part de la seva vida professional a l’empresa familiar, Serret Mobles, que es dedica als mobles fets a mida. A banda d’italià, la seva llengua materna, ha après català i castellà.

El 2013 es va convertir en la primera dona a ser membre de la junta directiva del Gremi de la Fusta i, l’any 2022, va esdevenir la presidenta de l’entitat. Botta avança que no deixarà el càrrec si es converteix en regidora. “El Gremi de la Fusta és com el meu fill. Encara tinc molts projectes per fer”.

La seva primera incursió en la política va ser l’any 2019 amb la campanya de Junts per Sabadell, que aleshores encapçalava Lourdes Ciuró. Es va presentar com número 12 dels juntaires. Des d’aleshores, ha format part de l’equip encarregat d’elaborar el programa econòmic del partit.