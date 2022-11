“Reutilitzar els vapors és un deure de la mateixa ciutat”

Sabadell ja no és una ciutat principalment industrial, però el seu llegat és força present als carrers, tant pels seus noms com els vapors i xemeneies que es conserven. I és que “reutilitzar aquest patrimoni és un deure de la mateixa ciutat”, subratlla l’arquitecte sabadellenc Francesc Camps, coordinador de la secció de Territori de la Fundació Bosch i Cardellach. I això és el que ha volgut posar en relleu aquests dies la 8a Mostra d’Arquitectura que el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha exposat a la biblioteca Vapor Badia, amb motiu del vintè aniversari de l’equipament, comissariada per Camps.

Els vapors són edificis únics per les seves característiques tècniques i d’ubicació, una doble vessant difícil de trobar avui dia. Un altre exemple és el Vapor Sampere, en aquest cas de titularitat privada. Es va reconvertir en la botiga d’Abacus a Sabadell, i el responsable del negoci de llibres i joguines, Xavier Gómez Mahia, destaca que “és l’única botiga que he dirigit que no té cap columna, una cosa molt difícil de trobar”, la qual cosa permet a l’establiment gaudir de 1.450 metres quadrats de superfície de venda. A part de l’espai diàfan, Gómez també posa en valor els finestrals, que permeten gaudir d’una gran quantitat de llum natural. “El concepte de llum natural d’aquella època és fantàstic”, apunta, en referència al Vapor Sampere, del 1912.

Francesc Camps explica que els vapors tenen una doble importància, tangible i intangible. En el cas de la primera, avui dia els edificis obliguen a pensar “en l’aprofitament de les estructures existents” perquè “la tendència a reutilitzar edificis ja comença a ser imprescindible”, tenint en compte que sigui una opció més sostenible ambientalment i econòmicament.

Al parer d’aquest arquitecte, conscient que no és senzill per l’elevat cost econòmic que té, conservar aquest patrimoni avui és important després d’anys en què “a Sabadell hem destrossat moltíssim patrimoni arquitectònic, des dels Campos [del Recreo] a l’Euterpe i moltes altres petites peces sobre les quals penso que no hem estat a l’altura ni des de l’administració ni el món privat”. Un dels casos de la Creu Alta és el del Vapor Cusidó, enderrocat i recordat a la plaça de Lluís Subirana. Segons el president de l’associació de veïns del barri, Rubén Cantó, “seria bo que tots aquests edificis es poguessin rehabilitar i tinguéssin ús, perquè es coneguin i reconeguin”.

Vapors en ús

1.

Vapor Badia

Ús: Biblioteca pública

Descripció: El pròxim 15 de novembre farà 20 anys de la inauguració de la biblioteca Vapor Badia. L’edifici que l’acull al carrer Tres Creus, data del 1867 per convertir-se en la principal indústria de filatura de llana i teixits estampats de la ciutat.

2.

Vapor Sampere

Ús: Comercial

Descripció: El Vapor Sampere, al carrer Tres Creus, acull la botiga Abacus des que va deixar de servir com a tal.

És un dels darrers que es va construir a Sabadell, el 1912, i no va funcionar mai amb una màquina de vapor, sinó amb electricitat.

3.

Vapor Llonch

Ús: Equipament públic

Descripció: La fàbrica Llonch, a va passar a mans de l’Institut Català del Sòl el 1978, i aquest el va cedir a l’Ajuntament de Sabadell per convertir-lo en la seu de l’àrea de promoció econòmica i foment de l’ocupació de la ciutat. Es troba a la carretera de Barcelona.

4.

Ca l’Estruch

Ús: Equipament cultural

Descripció: Des del 1995, l’Estruch és l’espai municipal de creació d’arts en viu. L’edifici es va construir el 1896 i era una fàbrica de tints, aprestos i acabats, ampliada amb una nau el 1906. També se’n conserva la xemeneia, a la plaça de Lluís Casassas.

5.

Vapor Buxeda

Ús: Museu del tèxtil municipal

Descripció: La conservació del Vapor Buxeda, al carrer de Cervantes, ha permès mantenir un exemple d’indústria tèxtil de Sabadell, amb una màquina de vapor semifixa Wolf de 300 CV. Se’l pot visitar puntualment per grups o en dates assenyalades com la Festa Major.

Vapors en desús

1.

Vapor Turull

Ús: Abandonat

Descripció: A l’aparcament de zona blava del carrer de la Creueta sobreviu l’antic vapor Turull, de propietat municipal i en desús des de fa dècades.

Tot i els projectes per pacificar el pàrquing amb menys cotxes i més arbres, a hores d’ara no s’ha concretat el seu futur.

2.

Vapor Pissit

Ús: Pendent de definir

Descripció: Aquest any l’Ajuntament està invertint prop d’un milió d’euros a rehabilitar la segona nau del Vapor Pissit perquè sigui com la primera, que ja està feta d’anys enrere.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, però, va assegurar a principis d’any que la definició del seu ús quedaria per discutir de cara al pròxim mandat.

3.

Vapor Casanovas

Ús: Pendent

Descripció: El vapor Casanovas, de propietat privada, està previst que es converteixi en una nova residència de gent gran amb 116 places a partir, com a mínim, de l’any vinent si es compleixen els terminis previstos pels promotors. La reconversió de l’edifici després d’una intensa rehabilitació es preveu que conservi l’estructura original del vapor, a excepció de les edificacions interiors afegides posteriorment i sense valor afegit, per la qual cosa s’enderrocaran. L’edifici està ubicat a la cantonada entre la carretera de Barcelona i el carrer de Duran i Sors.

Alguns ara són places

Hi ha alguns vapors que, tot i que no s’han conservat, al lloc on estaven es manté la seva essència. És el cas de la plaça del Vapor Gorina al Centre (foto), que certament manté la xemeneia i recull diferents elements del passat d’aquesta indústria, com la pèrgola que imita l’estructura de les antigues naus.

Un altre cas és el de la plaça de Lluís Subirana de la Creu Alta, amb restes dures de la caldera, la carbonera el pou i la xemeneia en la superfície.