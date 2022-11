Nagual incrementa les vendes de tortilles de blat de moro un 40%

Àngels Secanella i Ramón Andara són un matrimoni que va decidir emprendre un negoci poc temps més tard de quedar-se a l’atur. L’any 2003 van crear Nagual, una empresa dedica a la fabricació i comercialització de tortilles de blat de moro, l’element bàsic per cuinar tacos, un menjar molt típic de Centreamèrica i, sobretot, de Mèxic.

Després d’uns inicis complicats, la companyia, amb seu a Barberà del Vallès, va anar creixent i ara mateix exporta a tot l’Estat i a diferents països europeus, com França, Itàlia, Suècia i Dinamarca, entre altres. A més, aquest 2022 batrà rècord de vendes: Nagual preveu facturar 2,4 milions d’euros, un 40% més que el 2021.

Únics productors a l’Estat

Abans de fundar la companyia, Ramón Andara, originari d’Hondures, ja coneixia les tortilles de blat de moro, ja que n’era un consumidor habitual. Juntament amb Secanella, van veure que no hi havia un fabricant d’aquest tipus d’aliment a l’Estat i van decidir ser-ho ells. “Vam adaptar la tortilla típica de Mèxic al paladar d’aquí i la vam anar millorant. Ara, estem veient que l’aliment s’està introduint de pressa a les llars; el menjar mexicà es troba en auge”, detalla Àngels Secanella, que ocupa el càrrec de consellera delegada de l’empresa.

Nagual, que disposa d’una plantilla de 25 treballadors, ven els seus productes a supermercats, petites botigues d’alimentació i restaurants. Alguns dels seus clients més comuns són Hipercor, El Corte Inglés, Casa Ametller, Alcampo i Eroski, entre altres. El seu mercat és majoritàriament l’espanyol, tot i que el 20% de les seves vendes provenen d’exportacions.

Tot i aquest 2022 està sent un bon any per Nagual, la inflació ha suposat un pal a les rodes per la companyia, que ha hagut de repercutir un percentatge de l’increment de preus al producte final. “Alguns cops hem tingut risc de quedar-nos sense matèries primeres, però, per sort, tot ha anat bé. Ara, tenim més estoc per evitar qualsevol mancança de producte”, detalla Secanell, qui afegeix que l’empresa ha instal·lat plaques fotovoltaiques a la seva nau de Barberà per disminuir la factura de llum i apostar per la sostenibilitat.

La consellera delegada es mostra esperançada amb què pot deparar el futur a Nagual: “La nostra intenció és que la tortilla de blat de moro es consolidi a les llars. La companyia ha de continuar aquesta dinàmica de creixement”.