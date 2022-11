La gratuïtat de Rodalies continua atraient usuaris en el segon mes de la mesura aprovada pel govern espanyol. A les tres estacions de Sabadell de la línia R4 (Sabadell Sud, Sabadell Centre i Sabadell Nord) aquest octubre han validat el seu bitllet uns 407.000 passatgers, segons dades facilitades per Renfe. Això suposa un 10% més que al setembre -eren unes 370.000 persones-.

El fet que viatjar sigui de franc ha fet que una mica més del 6% de la ciutadania hagi escollit el tren que a l’octubre de 2019 -382.200 passatgers-. Malgrat la crescuda per aquest mitjà de transport és un guarisme inferior a fa un mes enrere, que va ser del 8,3%, cosa que es podria explicar per l’impacte inicial de la iniciativa de l’executiu de Pedro Sánchez. En canvi, en comparació amb el desè mes de l’any de 2020 -234.700- l’increment és per sobre del 70%, el doble que els registres del passat mes de setembre.

Igual que al setembre d’enguany, Sabadell Nord ha estat l’estació que més usuaris ha atret, gairebé 15.000 més, amb 164.800. Però els tres punts de la xarxa ferroviària de la ciutat han crescut, en diferent mesura, respecte a 31 dies enrere: 147.600 a Sabadell Centre i 94.600 a Sabadell Sud.

També, com fa un mes, Sabadell Sud ha estat l’estació que més ha augmentat, en 18.600 usuaris, sent uns números molt semblants. El 2019, un any abans de l’esclat de la Covid, van validar el seu bitllet 76.000 persones. El més curiós és que Sabadell Centre només ha guanyat uns 200 viatgers més.

Més de 600.000 abonaments a Catalunya

El primer mes de la gratuïtat de Rodalies, també de Mitja Distància i Avant (alta velocitat), Renfe va expedir 374.663 abonaments. Ara, en aquest segon mes, ha passat a 613.000 -Rodalies i Mitja Distància-. El que suposa el 16% de la població catalana. En aquests dos mesos, a tot l’àmbit català, el servei ferroviari ha crescut un 32,7% respecte al 2021, amb xifres que s’assemblen a les de 2019.