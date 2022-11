L’Astralpool s’estrena a Europa davant el potent Ferencváros

Competir a tots els partits. Amb aquesta premissa l’Astralpool Club Natació Sabadell iniciarà aquest dimecres (19 h), a la Finetwork Aquatics de Can Llong, el seu camí a la Champions League de waterpolo, on es trobarà el tot poderós Ferencvarós hongarès, campió d’Europa l’any 2018 i que compta a les seves files amb l’exnedador Nemanja Ubovic.

El líder de la Divisió Honor, que arriba a la cita en un gran estat de forma després de guanyar l’Atlètic Barceloneta i el CN Barcelona de manera consecutiva, afronta la màxima competició europea amb il·lusió i sense renunciar a res: “L’objectiu principal és ser competitiu, com vam fer amb el Barceloneta, sabent el nostre i el seu nivell. Sabem que no tenim res a perdre i res a guanyar. Anirem a totes”, ha explicat el sabadellenc Sergi Cabanas, durant el media day celebrat a la Finetwork Aquatics de Can Llong.

En la mateixa línia un dels pocs ‘supervivents’ de la darrera participació en la Copa d’Europa, l’any 2018, avisa que “en aquell moment se’ns va dir que no teníem el nivell. Ara estem aquí per demostrar que sí que el tenim. Tenim opcions de classificar-nos, i aquí a casa qui vingui haurà de suar sang. No ens rendirem”.

Per la seva banda, el tècnic Quim Colet ha avisat del potencial d’un equip que compta “amb vuit subcampions d’Europa i el Dénes Varga, una llegenda del waterpolo”, però així i tot confia en una “plantilla jove i molt il·lusionada que voldrà competir contra els millors”. Encara que sigui amb la boca petita, Colet veu a l’Astralpool Club Natació Sabadell preparat per fer una bona lligueta, guanyant “entre dos i tres partits a casa i competint a tots els partits”.

“Tenen un equip jove però molt bo”

El partit d’aquest dimecres serà especial per al boia serbi Nemanja Ubovic, qui fa dues temporades va defensar els colors de l’Astralpool CN Sabadell. L’actual jugador del campió hongarès ha reconegut que “el partit serà molt especial. Vaig viure un gran any, tant en l’àmbit esportiu com personal. Serà un partit difícil, davant un equip jove però molt bo”.