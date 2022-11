La Crida per Sabadell ha insistit en la recuperació del Pla Local Habitatge de l’anterior mandat, davant la “manca d’alternativa” que hi ha en aquests moments de l’Ajuntament. “S’intervenia des de tots els angles”, ha recordat la regidora, Anna Lara, i ara per ara “hi ha un calendari de construccions, quan hi ha altres mecanismes”, ha afegit.

Es tracta d’una campanya, presentada aquest dimarts davant les oficines de l’Atenció a les Urgències i Emergències Socials-SUES, a la plaça del Gas, que pretén “donar visibilitat” a aquesta problemàtica i també “dels desnonaments invisibles, perquè no compten com a xifra i cal donar resposta aquesta gent”, ha justificat Lara. Ha advertit que aquesta situació “pot passar-nos a qualsevol”, tal com s’ho va trobar la PAHC fa uns anys a les seves assemblees i “ara s’està tornant a repetir”.

Sense respostes integrals

“No hi ha respostes integrals”, ha reblat i les dues construccions que s’estan ultimant d’habitatge de proteccio oficial -carretera de Barcelona i Francesc Layret- “serà una petita part”. En aquest sentit, el número 8 a les llistes de la Crida a les eleccions de 2023, Carlos Torres, ha enumerat mesures per sufragar “a mig i llarg termini”, contemplades en el Pla, com un “cens rigorós dels pisos buits i impulsar sancions”, les noves promocions siguin 100% de lloguer i no cedeixin sòl a un promotor privat, elaborar una ordenança que fomenti el lloguer amb preus per sota de l’index de referència, la recuperació de la caserna de la Guàrdia Civil -on hi havia projectats 62 domicilis- i que l’alberg municipal sigui per casos d’emergència, entre d’altres.

Són idees per donar resposta al requisit de famílies vulnerables i per facilitar l’accés a un pis. La portaveu de la Crida, Nani Valero, ha subratllat la necessitat de “polítiques valentes”, perquè, segons ha indicat, amb dades de la Diputació de Barcelona, a la capital vallesana hi ha un 10% del parc d’habitatge que està buit i un 48% de la població està exclosa per accedir al mercat lliure, ja que ha de destinar més del 30% del sou al pagament de les mensualitats.