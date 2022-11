Els dies marcats en vermell se succeeïxen en els calendaris dels comerciants. El Black Friday, la campanya de Nadal i les rebaixes s’observen en un horitzó emboirat per la pujada dels preus de l’energia i l’augment dels costos.

Tot i afrontar aquest mes amb optimisme, entre els comerciants s’observa l’escenari amb incertesa. “De moment, l’any està sent fluix”, apunta Jean Bouhaya, de la merceria ‘Pijama & Company’, al centre. Els botiguers coincideixen a l’hora de reivindicar el petit comerç, en un moment en què grans companyies a internet aglutinen un gran volum de vendes. “Abans, el petit competia amb els grans supermercats; ara, primer és Amazon i després la resta de botigues”, exposa l’Encarna, d’Informatica Xpress, al nord.

‘Black Friday’ i Nadal

En general, molts comerços observen amb distància el Black Friday. Per a negocis tradicionals, com la Pastisseria Sallés, al centre, aquest tipus de campanya no atrau tan directament els clients. Locals com ‘Pijama & Company’ han optat per anunciar descomptes que, per ara, no estan tenint molt impacte. “En el nostre cas, que no hagi fet gaire fred també incideix en les vendes”. A més, adverteix l’Encarna, no tots els comerços tenen el marge per integrar-se en iniciatives d’aquest tipus.

Un altre dels factors que frenen l’eufòria avui és la inflació, que afecta directament les famílies i pot endarrerir les compres. “Les vendes estan sent més sostingudes al llarg de l’any. En canvi, el Black Friday no ha sigut mai una campanya que hagi suposat un gran impacte”, explica el Joaquim, de la joieria Xercavins.

A partir del 26 de novembre, amb la tradicional encesa, l’esperit nadalenc ha de ser un motor perquè augmentin les compres. “Ho encarem amb optimisme”, expressa Francesc Sallés. En general, però, és aviat i sectors com el de la rebosteria o les joieries noten l’auge més a prop de Nadal. “Molta gent ho deixa per última hora”, coincideixen les diferents veus.

L’encariment dels costos

Entre els propietaris dels negocis s’estén la voluntat que la pujada dels costos no es vegi reflectida en els compradors. “Aquest context ens impacta molt i ho traslladem poc en el producte. Hem intentat tocar el mínim els preus, així que afecta més en nosaltres”, explica Sallés. “Els costos estan pujant, però intentem buscar un equilibri”, assenyala en la mateixa línia el Joaquim, de Xercavins.

En conjunt, els diferents testimonis entrevistats coincideixen a reivindicar la força del comerç de proximitat per fer front a les veus menys optimistes. “És la força d’un barri, allò que el defineix i li dona identitat”, sentencia l’Encarna.

“La campanya dels xecs regal va animar molt la gent l’any passat”

L’Antònia Pérez, de la merceria Casa Antònia, a la Creu de Barberà, espera que el Nadal sigui com el de l’any passat. La propietària del negoci recorda que els xecs regal per comprar a Sabadell van tenir molt bona acollida durant els mesos d’octubre i novembre. “Va ser una campanya molt bona, la gent es va animar molt”, recorda. Aquest any, però, la iniciativa no s’ha repetit.

“Que no hagi fet fred tampoc ens ha beneficiat”, detalla. La previsió, sosté, és que la baixada de les temperatures aquesta setmana incentivi les compres: “estem animats de cara a Nadal”. Cada any, els condicionants i la conjuntura poden alterar el seu dia a dia. L’any passat, per exemple, el mes de novembre va ser “atípic”, amb una gran activitat a la botiga.

A les portes de l’inici de la campanya, les rebaixes queden encara lluny. “Nosaltres venem molt més per Nadal que durant les rebaixes”, explica. Per als establiments petits, afirma, la campanya del gener és més complicada perquè els marges amb què treballen són més ajustats.