El grup d’enginyeria IDP crea una divisió per implantar centres de dades

El grup d’enginyeria IDP, amb seu a la Torre Millenium de Sabadell, ha creat una divisió per implantar centres de dades de la mà d’Ingenium, empresa amb més de 15 anys d’experiència en el sector. L’objectiu és que la nova divisió, que rep el nom d’IDP DC, ofereixi al mercat una proposta de serveis tècnics que cobreixi el cicle de vida complet dels centres de dades, que són infraestructures utilitzades per allotjar sistemes informàtics en què s’instal·la hardware d’alta potència amb la finalitat d’emmagatzemar, resguardar i processar dades a gran escala.

IDP DC, dirigida per l’enginyer de telecomunicacions Fernando García, s’afegeix a les diferents línies de negoci que té la companyia, com són la indústria productiva, la logística, el medi ambient i l’energia, així com la implantació de bessons digitals, una eina clau per optimitzar el processament de dades.

Enginyeria líder a l’Estat

En definitiva, amb aquesta nova divisió, que rep el suport del Banc Sabadell, l’empresa sabadellenca vol ser el grup d’enginyeria líder a Espanya i Portugal, mitjançant una tecnologia innovadora anomenada BIM (Building Information Modeling). Per la seva banda, el conseller delegat de la companyia, Enric Blasco, valora de forma positiva l’aliança amb Ingenium: “Ens permetrà liderar el mercat, ja que tenim el partner adient, les millores referències i el pla estratègic en marxa. De fet, ja hem signat el primer contracte per fer un centre de dades a Madrid”.

En aquest sentit, el CEO d’IDP assenyala que Espanya, amb el focus a Madrid (on just l’empresa sabadellenca acaba d’obrir una oficina), està fent passos per convertir-se en el “hub digital” del sud d’Europa. “Això implica atreure a tots els actors de la cadena de valor de l’economia digital i construir un ecosistema que inclogui les infraestructures necessàries, tant de telecomunicacions com de centres de dades, sobre les quals s’implanten els nous serveis, vinculats a l’Internet de les coses (IoT), el 5G, intel·ligència artificial…”, detalla. Blasco considera que en aquest context, IDP, sempre de la mà del Banc Sabadell, pot tenir un paper clau i ser l’enginyeria referent en centres de dades de l’Estat.

“Espanya té una posició geogràfica estratègica, en comptar amb cables submarins que arriben a les nostres costes i permeten connectar diferents continents a través d’aquestes infraestructures. A més, l’excel·lent desenvolupament de fibra òptica instal·lada a Espanya ajuda a optimitzar la hiperconnexió”, afegeix el conseller delegat de l’empresa amb seu a la Torre Millenium.

Multitud de projectes

D’altra banda, comptant el primer contracte per fer un centre de dades a Madrid, IDP disposa de multitud de projectes en el seu conjunt de línies de negoci. A tall d’exemple, en el camp de la indústria, l’empresa s’encarrega de la planta d’heparines de Rovi a Escúzar (Granada), la planta industrial de taulells de fusta de la multinacional austríaca Kronospan a Tortosa i els parcs agroalimentaris d’Ametller Origen a Gelida i Bon Àrea a Épila (Saragossa). En el camp de la logística, tenen en cartera el primer centre logístic a Espanya de Scanell Properties, ubicat a Santa Perpètua de Mogoda, i el nou centre logístic de DHL a l’Aeroport Josep Tarradellas de Barcelona.

Així mateix, en el camp del medi ambient, IDP treballa en els centres de tractament de residus de la Comunitat de Navarra i de l’illa de Tenerife, i la planta de matèria orgànica de Valdemingómez a la Comunitat de Madrid. I, finalment, en el camp de l’energia, IDP compta amb contractes amb els cinc operadors del sector elèctric d’Espanya: Endesa, Iberdrola, Naturgy, Viesgo (EDP) i Red Elèctrica Espanyola (REE). L’empresa també disposa de diferents projectes en el sector de les energies renovables, tant en l’àmbit fotovoltaic, eòlic, hidrogen verd i biocombustibles.

Un futur prometedor

IDP, que compta amb dotze oficines a Espanya i prop de 500 treballadors, preveu tancar l’any 2022 amb més de 27 milions d’euros de facturació, amb un Ebitda d’uns 6 milions d’euros.

L’empresa sabadellenca estudia noves adquisicions després de cara el 2023 amb l’objectiu de situar-se com l’enginyeria enfocada al sector privar líder a l’Estat i a Portugal. “Actualment, ja estem entre les deu millors enginyeries, però encara ens queda recorregut. De fet, volem assolir una xifra d’ingressos superiors als 50 milions d’euros el 2025”, remarca Blasco.