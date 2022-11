Laura Vilagrà: “El CN Sabadell és un exemple i un referent a Catalunya”

Coincidint amb la celebració de la final de la Supercopa d’Europa de waterpolo masculí entre l’Astralpool Club Natació Sabadell i el Pro Recco italià, l’entitat centenària ha presentat en societast les darreres grans obres a Can Llong, amb la construcció d’una ìsta de vòlei platja i deu pistes de pàdel, quatre d’elles cobertes.

A l’acte de presentació hi ha assistit la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà; la secretària general de l’Esport, Anna Caula; l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la regidora d’Esports Laura Reyes, a més del president de l’entitat centenària, Claudi Martí.

En paraules de Vilagrà, nedadora confessa i que ha comaprtit amb els assitents l’enveja de gaudir d’unes instal·lacions com les del Club, ha destacat la tasca del CN Sabadell en tots els seus àmbits assegurant que “esteu creixent en qualitat, mirant de reduir els costos energètics, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques”. En la mateixa línia, la consellera de la Presidència ha lloat el paper d’una entitat que “és un exemple i un referent a Catalunya”, mentre ha recordat que aquesta mateixa setmana el gaovern va aprovar un paquet d’ajudes per valor de més de 10 milions per “ajudar clubs com el CN Sabadell a fer front als alts costos energètics”.

Per la seva banda, l’alcaldessa Marta Farrés ha destacat l’entitat per dos motius ben concrets: diginificar la ciutat, en concret, els barris de la Concòrdia, Can Llong i Can Rull, amb la construcció de nous equipaments per a la pràctica esportiva i per ser un “referent de país”, situant el CNS al nivell del Taulí i de l’Aeroport.