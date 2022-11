L’allau de notícies falses i rumors malintencionats que circulen a través de la xarxa sovint contribueixen a desinformar. Per això, la importància de les redaccions professionals dels mitjans de comunicació independents pren, en aquests moments del segle XXI, més rellevància que mai. La premsa impresa i digital que informa amb independència i rigor és un pilar fonamental de qualsevol societat lliure i democràtica.

El periodisme de qualitat té valor. Té valor econòmic, d’una banda, perquè és imprescindible que les empreses editores inverteixin recursos per a fer-les viables i, de l’altra, també perquè la ciutadania pagui un preu just per rebre informació veraç i contrastada. Però encara té més valor per la rellevància i la certesa que aporta la informació ben treballada. Un valor que entronca amb la fiabilitat i l’acceptació de la comunitat.

Actualment, l’accés massiu a continguts digitals de subscripció és una realitat plenament normalitzada. Les plataformes de música i de continguts audiovisuals ens ho demostren cada dia. És doncs una opció lògica que la ciutadania accedeixi també a continguts informatius per subscripció. Els mitjans de comunicació tradicionals ja estan preparats per fer-ho. Que la ciutadania n’entengui la importància és el següent pas. Els mitjans tenen dissenyades fórmules de subscripció als seus productes informatius que puguin adaptar-se a les necessitats dels seus lectors. La informació s’ha de treballar i, per això, ha de tenir un preu.

El preu de la fiabilitat. La crisi del coronavirus o la guerra d’Ucraïna han contribuït han estat terreny abonat per a falòrnies. Tot sembla indicar que en futures crisis polítiques, econòmiques o la situació d’emergència climàtica que vivim siguin el germen de notícies falses que s’escampin com una taca d’oli per la xarxa. És responsabilitat de tots i totes contribuir a fer viables els mitjans de comunicació independents i compromesos amb la societat. El periodisme és una professió amb una inherent responsabilitat amb la ciutadania i amb els valors democràtics.

L’Associació Catalana d’Editors de Diaris (ACED) vol posar el seu gra de sorra per contribuir a generar una societat crítica, amb opinions pròpies i ben fonamentades, informada, lliure i democràtica. I això és possible amb mitjans de comunicació independents i que la seva viabilitat econòmica els permeti tenir en la seva plantilla a professionals del periodisme compromesos amb la seva feina i amb la societat.