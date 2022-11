CaixaBank, de celebració: 100 anys de presència a Sabadell

CaixaBank celebra enguany el centenari de la seva presència a Sabadell. La primera oficina de l’entitat financera a la ciutat es va inaugurar el 26 de maig de 1922 i estava ubicada a la plaça del Doctor Robert, 4. Actualment, ocupa un nou espai a la Rambla, 1, ubicació que comparteix amb la Store Premier Sabadell i el Centre de Banca Privada Província Nord.



En el seu moment va ser l’oficina número 27 de la Caixa de Pensions i la segona en obrir-se a la comarca del Vallès Occidental després de l’obertura de l’oficina de CaixaBank a Rubí.

L’entitat financera ha organitzat aquest dimarts l’acte institucional per commemorar el centenari de l’oficina amb clients, empleats i institucions. L’esdeveniment ha comptat amb la presència de la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. També els han acompanyat Montserrat González, responsable de l’àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu, així com altres representants de l’entitat financera, com ara la directora de l’oficina, Laura Abellán. De fet, ella ha sigut la primera a prendre la paraula

Abellán ha agraït la presència dels assistents i s’ha referit a la seva trajectòria fins a arribar a ser la directora de l’oficina centenària de Sabadell. “Vaig entrar amb 16 anys en aquesta oficina i gràcies als companys soc on soc. Estic convençuda que seguirem fent història”, ha manifestat.

“Avui és un dia emotiu”

Seguidament, ha estat el torn de la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, qui ha reivindicat l’aposta de CaixaBank per Sabadell durant tots aquests anys. “Avui és un dia emotiu. Estem orgullosos d’haver fet 100 anys per Sabadell, una ciutat on tenim molts clients i on hem fet una aposta decidida”, ha remarcat.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també s’ha dirigit als assistents: “Per l’Ajuntament és un orgull que celebreu 100 anys. Ens agrada el que representeu i tenir un element clau: la vostra fundació. Fa una tasca social enorme i n’estem molt agraïts”.

A continuació, CaixaBank ha fet entrega d’un ram de flors a un client de l’oficina 27-Sabadell des de fa més de 30 anys. Després, s’han succeït les fotos tradicionals i els convidats han tingut la possibilitat de prendre una copa de cava. La vetllada ha estat acompanyada d’una melodia de piano tocada per una usuària de l’Arteneu.

CaixaBank, present a la ciutat des del 1922

Cent anys després de l’obertura del primer punt d’atenció, CaixaBank disposa actualment a Sabadell de 14 oficines, on treballen 140 empleats que donen servei a més de 86.000 clients. De fet, l’entitat té presència al 98% de poblacions amb més de 2.000 habitants.

En aquests anys, CaixaBank ha transformat l’espai de l’oficina 27-Sabadell en una oficina del seu innovador model Store, amb l’objectiu de reforçar el seu posicionament a la ciutat. A més, la Store, que ocupa la planta baixa, comparteix ubicació amb dos centres més: la Store Premier Sabadell i el Centre de Banca Privada.



Les oficines Store s’aproximen al sector del comerç retail amb el propòsit de millorar l’experiència de compra del client dins de l’oficina, amb espais d’atenció personalitzada i amb un horari d’atenció més ampli. CaixaBank té avui més de 600 oficines d’aquest model al territori espanyol.

L’oficina 27-Sabadell, ara amb el nom de Store Sabadell, juntament amb la Store Premier Sabadell i el centre de Banca Privada, compta amb una superfície de 635 metres quadrats i hi treballen 33 empleats.

La importància de la Fundació la Caixa

La Fundació la Caixa i CaixaBank han mantingut durant els darrers cent anys el seu compromís amb Sabadell pel que a l’àmbit social, educatiu, esportiu, mediambiental, de la salut i cultural. La Fundació dona suport a multitud de projectes relacionats amb aquests àmbits a la ciutat.