El 2012 l’empresa Smatsa va ser l’adjudicatària del contracte de recollida de residus i neteja viària de Sabadell, per un període de 15 anys i cinc més prorrogables per un import de 400 milions d’euros. Una adjudicació que s’investiga al cas Mercuri (és la peça 28) i a l’espera que se celebri judici, ja té el seu documental: Els residus del Mercuri, fet per Clàudia Mas i Mar Milà i sota la direcció de fotografia i muntatge, d’Àlex Verdejo.

Una cinta de poc més d’una hora, estrenada aquest dimarts als cinemes Imperial, en què alterna la ficció, amb els intèrprets Laia Artigas i Pep Planas que figuren filla i pare, i treballador de la concessionària, amb la realitat. Un joc que serveix per narrar tot el recorregut cronològic d’aquesta causa i que comença amb un retrat de la figura de l’exalcade Manuel Bustos, des de que s’imposa per sorpresa a les eleccions de 1999 i fins que entra a presó.

La peça 28, sota la lupa

Una vintena de persones, entre periodistes, advocats, sindicalistes, exbatlles i exregidors, entre d’altres, contribueixen a fer una explicació de Bustos i sintetitza el cas Mercuri, però posa el focus especialment sobre la peça 28, recordant que arrenca per suposats lligams amb l’operació Pokémon -investiga una trama de corrupció a Galícia-, ja que hi apareix la companyia Vendex, grup al qual pertany Smatsa.

El documental se situa setmanes abans de l’entrada dels Mossos a l’Ajuntament de Sabadell, el 27 de novembre de 2012, quan també van escorcollar les oficines de la concessionària. Allà van trobar, amagat en un bany, una documentació que es podia identificar el “plec de condicions”. També rememora la vaga de treballadors i el convuls mandat del quadripartit, quan es va voler anul·lar el contracte -com s’estava investigant no es va poder fer- i després es va fiscalitzar i es va traduir amb una amenaça d’aturada dels treballadors per la presentació d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que afectava a una quarantena de persones.

La sala 6 dels cinemes Imperial s’han omplert per veure l’estrena i les dues creadores han destacat que la voluntat és que es “prengui consciència que la corrupció existeix” i que la voluntat del film “és fer memòria”. També han recalcat que reiterades vegades han ofert a la família Bustos participar al documental, així com membres del PSC, però han declinat participar-hi.

Campanya de micromecenatge

El muntatge ha pogut veure la llum gràcies a una campanya de micromecenatge, per la qual va permetre recollir una mica més del previst i culminar la feina amb la postproducció. Va ser el mes de maig i en un acte en format taula rodona, en la qual van participar l’expresidenta del Parlament, i regidora del municipi, Carme Forcadell; l’alcaldable dels comuns, Joan Mena; l’exdiputat de la CUP al Parlament David Fernández i el periodista local, Antonio Santamaria. Tot plegat, moderat per la periodista Sara González.