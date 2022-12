Si hi ha algú que necessita la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, és Ignasi Giménez (1979), alcalde de Castellar del Vallès i president del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Els castellarencs necessiten travessar la Gran Via de Sabadell per accedir a la C-58 i l’AP-7. 24.600 habitants que viuen sense accés a una autovia i sense tren.

Per què defensa la construcció de la ronda Nord?

El primer problema dels castellarencs té a veure amb la mobilitat. Hem de travessar la Gran Via de Sabadell cada dia per fer els seus desplaçaments a fora. S’ha convertit en la nostra penitència, en el nostre viacrucis diari… L’absència d’un accés directe a l’autovia castiga la qualitat de vida dels veïns i suposa un ofec a l’activitat econòmica.

Què pensa de la proposta del Govern d’allargar la ronda Oest de Sabadell fins a Castellar, i desestimar la ronda Nord?

Escoltarem totes les propostes, però, en tot cas, no renunciarem a la ronda Nord. No puc pensar només en clau castellarenca, hem de trobar una solució que beneficiï tota la comarca. La ronda Nord és fonamental per a Castellar del Vallès, i també per a Sabadell, Terrassa i el conjunt de la comarca.

Pel que fa al tren, el perllongament d’FGC fins a Castellar continua sent una prioritat? Es va deixar en un calaix.

Està recollit dins del Pla Específic de Mobilitat del Vallès. Els de la CUP deien: “No volem les molles, volem el pa sencer”. Doncs a Castellar som com de la CUP, volem el pa sencer. Ho volem tot.

Es va arribar a parlar de 320 milions d’euros.

És una inversió absolutament desmesurada des d’un punt de vista econòmic. El principal obstacle ha estat el següent: la quantitat de població que hi ha al municipi no justifica una inversió superior als 300 milions d’euros. Ara bé, això no vol dir que deixem de reivindicar-ho. I també podem plantejar altres opcions.

Com quines? No seria raonable preveure un tramvia com el de Barcelona per connectar Castellar, Sabadell i Barberà?

Això tindria sentit. Seria una infraestructura menys agressiva, no tan costosa i altament efectiva, i milloraria el servei que presta avui Vallesana.

El bus no fa bé el servei?

Està condicionat al col·lapse que hi ha a la carretera. Reivindiquem que hi hagi combois més grans, que es recuperi el servei de Bus Nit amb Barcelona i el més important de tot: la injustícia històrica que representa que Castellar sigui zona 3 i Sabadell, zona 2. Què significa això? Per exemple, els joves no poden utilitzar la T-16 per anar a Sabadell perquè com que canvies de zona no t’ho permet…

Això en teoria se solucionarà el 2024, amb la posada en marxa del pagament per quilòmetres de la T-Mobilitat.

Jo soc com Sant Tomàs d’Aquino, ‘si no tocas la mesa, la mesa no existe’. Soc l’alcalde més antic de la comarca i quan era jove, ja se’n parlava, i no arriba mai… Ja fa quinze anys que ho deia el conseller Lluís Recoder! És una vergonya, ja n’hi ha prou.

Fotografies: Víctor Castillo