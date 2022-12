Gabri: “Marxo molt content amb les dues versions del Sabadell”

No és un home que mostri massa les seves emocions al final dels partits, però aquesta vegada a Gabri Garcia se’l veia especialment satisfet després de la gran victòria al Nou Estadi Costa Daurada davant el Gimnàstic.

HA SORTIT EL PLA: “Estic content per la manera de sortir al partit. A la primera part ha sortit tot el que volíem fer, el que havíem planejat. Sabíem que podíem complicar-li les coses al Nàstic amb una pressió alta, també amb riscos, i ha sortit bé. Hem aconseguit superioritat al mig del camp i hem vist el Sabadell que volem com a equip. Hem marcat un gol i hem tingut més opcions”.

SABER PATIR: “A la segona part era normal que el Nàstic reaccionés i tingués el domini perquè es tracta d’un gran equip, amb jugador d’altíssim nivell. També estic molt satisfet de la resposta de l’equip en aquesta versió de defensar i saber patir en alguns trams. En altres partits no ho hem sabut fer i ens ha costat punts. Aquesta vegada, els jugadors han fet un gran esforç, amb molt compromís, i hem pogut mantenir el resultat. M’han agradat molt les dues versions del meu equip”.

PORTERIA A ZERO: “És la primera vegada que ho assolim a fora i la segona consecutiva. Aquesta té molt més de mèrit pel rival que teníem al davant. El Nàstic és un dels equips més potents a pilotada aturada i hem estat molt concentrats. És cert que han rematat en diverses ocasions, però en general hem defensat molt bé”.

L’ÀRBITRE: “Considero que la seva actuació no ha tingut cap incidència directa en el resultat”.

TITULARITAT DE JOANET: “Estàvem dubtant entre Alberto i ell i per un tema físic i per les característiques del rival, hem apostat per Joanet. Ha estat molt ben posicionat i tot i venir d’algunes jornades sense jugar, ha rendit a un bon nivell. Com també ho han fet tots els jugadors que han entrat durant el partit, com és el cas de Pelayo, Alberto, Sergi Garcia o Pau Resta, qui ha aportat el seu potent joc aeri en un moment important”.

SALT A LA CLASSIFICACIÓ: “Onzena posició? De debò que encara no ho sabia quan ha acabat el partit. És cert que després tots ho mirem, però dins d’aquesta gran igualtat, és normal saltar posicions, cap amunt quan guanyes o cap avall quan perds. Ens hem situat, per exemple, a 4 punts del mateix Nàstic. Penso que és més un tema mental o psicològic perquè a ningú li agrada veure’s en els llocs vermells de la taula, però aquests canvis constants poden ser la tònica durant la temporada i ara només podem pensar en el pròxim partit contra el Real Unión, no en la classificació”.