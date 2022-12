El ‘Tourmalet’ no dona cap concessió

El tram més costerut de la primera volta no està donant cap treva a l’Escola Pia, que el passat cap de setmana va encaixar la quarta derrota en els darrers cinc partits davant el potent l’Hospitalet Bellsport (2-4).

El ‘tourmalet’ per als de Can Colapi, que continuarà aquest diumenge amb la visita al carrer de Garcilaso del líder Cerdanyola, ha deixat l’equip en places de descens. Defensivament, els escolapis van tornar a oferir una bona imatge, mantenint a ratlla un dels equips més golejadors, però novament, el problema va venir en atac –quatre gols en dos partits–, on la falta d’encert va tornar a castigar els de Pedro Donoso. Només José Ruiz, en dues ocasions i des del punt de penal, va poder trobar el camí del gol. Diumenge, nova oportunitat davant els cerdanyolencs, abans de visitar la ‘bombonera’ de Ripollet, en un duel directe per no perdre contacte amb la zona tranquil·la de la taula, abans de cloure el 2022.

Molt millor li van anar les coses al Club Natació Sabadell, que va tornar al camí de la victòria després de dues jornades sense poder fer-ho. La ‘víctima’ dels ‘nedadors’ va ser l’Industrias B, un dels equips que travessava un gran moment de forma i que no coneixia la derrota des de mitjans d’octubre.Els d’Adri Sánchez van topar-se amb un equip jove, amb qualitat, en un partit ple d’alternatives al marcador. Al final, tres punts més (7-6) per mantenir-se a la zona privilegiada, a només dos punts de les places de ‘play-off’, abans de visitar, aquest dissabte, el Canet de Mar, en la darrera sortida lluny de Sabadell d’aquest 2022 per als nedadors.

Un mes de somni

D’altra banda, a la Divisió Honor femení, l’FS Sabadell Femení va encadenar la tercera victòria consecutiva després de golejar el CCR Castelldefels (7-2), confirmant així el gran moment de forma i resultats que travessa l’equip del tàndem format per Xavi Muñoz i Txell Llopart. Les creualtenques, que encadenen quatre jornades sense conèixer la derrota, escalen fins a la desena posició gràcies a la gran actuació coral, liderada per Carla Ojeda i Amanda Manjon, autores de quatre de les set dianes. Al descans, les sabadellenques ja guanyaven per un contundent 4 a 0. Ara, el FS Sabadell Femení descansarà aquest cap de setmana abans de visitar, el pròxim 17 de desembre, el Sants barceloní, en el darrer partit del 2022.