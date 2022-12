Gabri Garcia: “Era el dia per fer aquesta rotació; el problema són les facilitats”

El tècnic del Centre d’Esports, Gabri Garcia, ha encaixat amb resignació aquesta nova derrota a la Nueva Condomina que deixa el Sabadell en zona de descens a Segona RFEF. Ha argumentat la revolució a l’onze i la preocupació que generen les concessions defensives i també l’estadística negativa de les últimes set jornades.

ROTACIÓ GEGANT (10 CANVIS A L’ONZE): “Penso que si hi havia un dia per fer canvis, era aquest, per l’acumulació de partits i minuts d’alguns jugadors durant la setmana. No es tractava de sorprendre el rival sinó que volia tenir un equip fresc al camp. Sempre he dit que confio en tota la plantilla i estava veient jugadors poc habituals que feien uns entrenaments excel·lents. Ha estat un premi per a ells i penso que han donat la cara. Estic satisfet de la feina que han fet”.

PARTIT CONTROLAT: “A la primera part considero que hem tingut el partit ben controlat i amb pilota hem sigut valents. Mai hem perdut la personalitat com a equip. A la segona meitat hem decidit jugar amb doble pivot i crec que hem sortit millor encara”.

ERRADA DECISIVA: “Sí, ha estat una errada individual (Álex Gualda), però penso que és la primera vegada que ens passa aquesta temporada tot i que arrisquem en aquesta mena d’accions. Potser a vegades, una mica massa. El gol ens ha fet mal i després arriba el 2-0 en una altra jugada totalment evitable perquè la pilota era nostre abans de la centrada i la rematada a plaer”.

REACCIÓ I OPCIONS: “Malgrat tot, l’equip ha reaccionat. Hem passat a jugar amb tres defenses i després del gol de Juanmi he vist possibilitats de crear problemes al Murcia. Però quan estàvem dins del partit i amb opcions, ha arribat una nova facilitat i han fet el 3-1″.

PREOCUPACIÓ: “Estic preocupat perquè aquestes concessions es repeteixen massa sovint i ens costen gols i, sobretot, punts molt importants. Sigui en jugades o accions a pilota aturada”.

UN ‘5 DE 12’ I EN DESCENS: “Són números molt dolents, és evident. No ens agrada i cal canviar aquesta dinàmica negativa al més aviat possible. Pamplona serà la primera oportunitat per aconseguir-ho i anar al parèntesi de Nadal amb més tranquil·litat”.