La multinacional danesa Kvik busca franquiciats per expandir-se a Sabadell

La firma danesa Kvik, especialitzada en cuines, banys i armaris de disseny, es troba en ple procés d’expansió a Espanya i s’ha fixat com a objectiu assolir, almenys, 25 showrooms (sales d’exposicions) per a finals de 2025 (ara en té 10). La companyia vol que un d’ells estigui a Sabadell i, per això, busca franquiciats que vulguin fer-se’n càrrec.

Kvik compta actualment amb tres botigues a la província de Barcelona -dues a Barcelona i una a l’Hospitalet de Llobregat, però vol incrementar la seva presència a Catalunya, on va aterrar per primer cop fa 15 anys.

Sabadell, “zona estratègica”

La gestora de països de Kvik a Espanya, Agnese de Luca, assegura que Sabadell és una “zona estratègica” per l’empresa pel perfil de persones que hi resideixen. “Sabadell té un públic amb gran sensibilitat cap el disseny”, remarca.

“Busquem emprenedors qualificats amb capacitat de gestió i amb voluntat i entusiasme per aconseguir clients per a tota la vida. Per a nosaltres és molt important trobar la persona adequada per obrir una botiga i garantir-ne el bon funcionament des del principi”, afirma el conseller delegat de Kvik, Jens-Peter Poulsen.

Kvik basa la seva estratègia de desenvolupament en una xarxa de franquícies, un model que permet als franquiciats tenir un negoci propi (amb el suport de Kvik), que pot arribar a tenir una facturació anual de més de 5 milions d’euros. Gràcies a aquest concepte, els franquiciats poden arribar a liderar un equip de 15 a 20 persones.