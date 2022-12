El Mercantil manté l’invicte en un partit de bogeria

El Juvenil “A” del Mercantil es va imposar al Nàstic Manresa (4-3) per mantenir l’invicte i sumar ja, entre aquesta temporada i l’anterior, 30 partits i més d’un any sencer sense perdre. L’equip entrenat per Marc Xala s’ha emportat el triomf a l’últim sospir i continua 2n classificat, en posicions d’ascens a Divisió d’Honor.

L’inici del partit, però, no convidava a ser optimista. Pràcticament a la primera jugada de l’enfrontament, el conjunt visitant s’ha posat per endavant al marcador. No obstant això, els arlequinats s’han refet bé i han començat a dominar el joc i a arribar a la porteria rival amb facilitat. A les acaballes de la primera meitat, Miguel Expósito des del punt de penal, ha posat la igualada al marcador posant justícia al partit. Amb l’1 a 1 i tot per decidir s’ha arribat al descans.

A la segona meitat ha continuat el mateix guió de partit. Domini mercantilista davant un Nàstic Manresa que esperava la seva opció. Finalment, passat el minut 60, el Mercantil ha trobat el camí del gol. Hugo Santana ha posat per endavant als locals i, pocs minuts més tard, Gerard Torres ha duplicat l’avantatge sabadellenc.

Amb els dos gols d’avantatge, el Mercantil s’ha tirat enrere buscant mantenir el resultat. No obstant això, els manresans han sabut gestionar millor el marcador i han començat a dominar a camp contrari. Passat el 80 de joc, el conjunt visitant ha retallat distàncies posant els nervis al cos dels mercantilistes. I, passat el 90, de nou el Nàstic ha posat l’empat al marcador. Quan semblava que el conjunt arlequinat havia deixat escapar de nou un avantatge de dos gols, pràcticament a la jugada posterior a l’empat, Marc Aguilar ha fet esclatar la bogeria al Municipal d’Arrahona – Merinals posant el definitiu 4 a 3.

El tècnic Marc Xala ha afirmat: “Amb el 3 a 1 ens hem anat enrere massa ràpid, però estic molt satisfet de la reacció de l’equip després de l’empat. Hem sabut gestionar molt bé l’ansietat que t’empatin un partit que tenies guanyat i és una victòria molt important i que ens dona molta confiança”.