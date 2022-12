La sabadellenca Better Care integra l’empresa DigitoMedica

L’empresa sabadellenca Better Care, que desenvolupa solucions de programari basades en intel·ligència artificial per al monitoratge del pacients, integra l’empresa DigitoMedica, especialitzada en la implantació de plataformes tencològiques per a la gestió del pacient monitorat en atenció primària i hospitalització domiciliària.

Amb la integració, Better Care fa un pas més en la seva estratègia de creixement i potencia la seva proposta de valor per a la transformació digital de la gestió hospitalària. La companyia, que va néixer l’any 2011 com a projecte de spin-off de l’Institut de Recerca i Innovació de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (I3PT), es converteix així en un rellevant soci tecnològic per a dur a terme la transformació digital del sector sanitari. A través de les seves diferents plataformes d’integració multimarca, la companyia ajuda a optimitzar la pràctica assistencial de tots els serveis hospitalaris i la interacció amb el pacient i els seus familiars.

El conseller delegat de Better Care, Xavier Garcia, fa una valoració positiva de l’operació i augura un futur exitós per l’empresa sabadellenca. “Amb aquesta operació, continuem avançant en el nostre pla estratègic. La integració DigitoMedica ens permetrà abastar projectes més complexos per a continuar millorant cada vegada més la gestió i pràctica clínica, així com l’atenció als pacients i el seu entorn”, detalla.

Més ventall de solucions

La cartera de solucions tecnològiques de la companyia s’amplia i es compon de diferents mòduls, totalment interoperables entre si. Entre elles es troba BC Link, de Better Care, plataforma d’integració de dades (ones, signes vitals, tendències i alarmes) compatible amb tots els dispositius de monitoratge connectats a un pacient que permet processar aquestes dades, que, a més, poden ser usades en la presa de decisions de l’equip sanitari.

Així mateix, l’empresa sabadellenca incorpora les solucions de DigitoMedica, DigiCare i H-Connect. D’una banda, H-Connect, és un sistema de seguiment per a pacients del servei d’hospitalització a domicili. I de l’altra, DigiCare és una fulla digital i personalitzable per a serveis de crítics, quiròfans i pacients semi crítics amb monitoratge multiparamètric continu.

Better Care va facturar mig milió d’euros l’any passat. Aquest 2022 l’empresa preveu incrementar la xifra més de dos dígits. A més, la companyia, que compta amb 20 treballadors un cop integrada DigitoMedica, té més de 2.000 llits d’UCI monitorats de fins a 30 hospitals diferents, entre ells el Parc Taulí.