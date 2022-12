Eudald Vergés: “Entenem que hi hagi nerviosisme en l’entorn, però el vestidor està fort”

El Sabadell visitarà la Ciutat Esportiva de Tajonar per enfrontar-se al filial d’Osasuna en l’últim partit del 2022 amb l’objectiu de guanyar i sortir de la zona de descens. “Volem marxar a l’aturada nadalenca amb un bon regust de boca. Tenim ganes de recuperar les bones sensacions i guanyar aquest partit és molt important”, reconeix el lateral esquerre Eudald Vergés.

De totes maneres, també admet que la situació “no és la millor ni la que voldríem. El Sabadell sempre hauria d’aspirar a estar més amunt i ara mateix ens trobem a baix de la taula. Entenem que hi hagi nerviosisme o inquietud en l’entorn, però el vestidor se sent fort. Tenim un bon equip i hem de millorar en certes coses per aconseguir resultats. No podrem complir l’objectiu que ens vam marcar abans d’afrontar els tres partits en una setmana perquè era molt ambiciós, però intentarem acostar-nos”.

El principal hàndicap se centra en les errades defensives. “Potser són poques, però greus i ens han costat punts. Crec que ens penalitzen més a nosaltres que a altres equips, és un aspecte que cal treballar més perquè no es tornin a repetir aquestes facilitats”. Precisament, l’estil d’Osasuna Promesas, de molt joc directe i segones jugades, obligarà a una màxima concentració. El de Torelló explica que “sabem que es donaran moltes situacions a l’àrea i hem de ser molt forts en aquest aspecte”.

“Titular? Ningú ho sap”

A la Nueva Condomina, Gabri va sorprendre tothom fent 10 canvis a l’onze, però dins del vestidor la seva decisió no va sorprendre tant segons l’Eudald: “Des del principi de temporada, el míster ens va comentar que tots érem importants i crec que s’està demostrant. Penso que a Múrcia va ser més per tenir un equip fresc i penso que el nivell de l’equip va ser alt. Ens van condemnar unes errades puntuals”.

Juanmi Carrión va ser titular i va marcar el gol de l’esperança amb un gran llançament de falta. És la competència directa d’Eudald, qui reconeix que “ara mateix no sabem qui jugarà a Pamplona. De fet, ningú ho sap fins que el míster mostra a la pissarra els noms dels titulars. Pot fer-ho qualsevol”.

En tots els desplaçaments del Sabadell és habitual la presència de seguidors i Tajonar no serà una excepció. Eudald Vergés els anima a “acompanyar-nos perquè sentim el seu suport i ens ajuda al camp. Espero que els que vinguin diumenge gaudeixin d’una gran victòria, com ja va passar al Johan Cruyff per exemple. És el millor record que tinc fins ara aquesta temporada i volem repetir”.