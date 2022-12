Un Sabadell experimental cau sense excuses a la Nueva Condomina (3-1)

Gairebé sense opció. Un Sabadell experimental, amb 10 canvis a l’onze inicial, només ha pogut plantar cara a un Murcia superior a la segona part, sobretot després de marcar l’1-0 en una errada monumental arlequinada. La reacció, amb golàs de Juanmi Carrión de falta, ha arribat massa tard i ha estat insuficient. Els de Gabri,després de fer un ‘5 de 21’, acaben la jornada en zona de descens per un gol.

Autèntica revolució. Així es pot qualificar l’onze decidit per Gabri, en el qual hi ha fins a 10 canvis. De fet, David Astals és l’únic jugador que ha repetit respecte a l’alineació de dijous passat contra el Real Unión. Cert que el tècnic havia parlat de canvis per l’acumulació de minuts d’alguns futbolistes, però era difícil preveure un Sabadell amb tantes novetats, començant pel relleu a la porteria, l’eix defensiu amb Athuman (per cert, exjugador grana) –Pelayo Suárez, el duet al migcentre Álex Gualda–Corbalán, la primera titularitat de Sergio Montero i la presència de Sergi Garcia des de l’inici a l’atac fent tàndem amb Juan Delgado. Qui finalment s’ha caigut de la convocatòria, tot i viatjar, ha estat Alberto Fernández, que continuava amb molèsties al genoll. A l’onze grana destacava la presència de l’exarlequinat Sergio Aguza i l’absència del seu home referència, Pedro León.

L’inici ha estat elèctric del Real Murcia, amb dues arribades i xuts de Miku i Santi Jara que ha aturat, molt segur, Víctor Vidal. A partir d’aquí, el conjunt arlequinat ha sabut refredar el partit tenint més la pilota i amenaçat l’àrea local sense fer mal. Ha faltat una mica més de convicció i profunditat. Això sí, els de Gabri, ben col·locats, no han concedit gairebé res a un Murcia tampoc sobrat d’idees que s’ha endut més d’un xiulet de la graderia quan s’ha vist dominat en algunes fases d’una primera meitat sense ocasions. La millor opció local ha estat un xut molt creuat de Miku en el minut 39.

Les sensacions del conjunt arlequinat han estat força positives en actitud i lluita i potser l’únic punt negatiu, les targetes grogues de Marc Vargas i Athuman en decisions molt rigoroses del col·legiat, qui no ha aplicat el mateix criteri amb els jugadors locals.

Greu errada i a remolc

Sense canvis han aparegut els dos equips a la represa. El partit ha fet un gir de guió a conseqüència d’una greu errada d’Álex Gualda en una sortida de pilota prop de l’àrea. Pràcticament, ha estat una assistència per a Santi Jara, qui no ha perdonat. El gol ha deixat tocat el Sabadell, que ha estat uns minuts contra les cordes. Ho ha aprofitat el conjunt murcià per fer el segon en una rematada de cap de Carrasco a plaer. El partit estava molt coll amunt.

Gabri ja havia apostat per un triple canvi abans del 2-0 amb l’entrada d’Àlex Sala, Pau Víctor i Moha Keita. Això ha donat més vitalitat ofensiva a l’equip mentre el conjunt local feia la clàssica passa enrere per intentar administrar el seu avantatge. La reacció del Sabadell ha tingut el premi amb el golàs de falta de Juanmi Carrión i fins i tot s’ha arribat a pensar en una remuntada com la de Los Pajaritos. El Murcia estava incòmode.

El conjunt arlequinat, amb Sergi Altimira i Dieste, ha dominat, però ja no ha gaudit de cap ocasió. De fet, el que ha arribat ha estat la sentència local amb el 3-1 d’Alberto González en una nova badada defensiva a pilota aturada. Fi de la història. Una derrota clara que deixa el Sabadell en una situació delicada abans de l’últim partit de l’any a Tajonar davant l’Osasuna B.

FITXA TECNICA

Real Murcia: Joao Costa; Javi Rueda (Manu Pedreño m. 75), Iván Casado, Alberto González, Arnau Solà, Aguza, Santi Jara, Armando (Pablo Ganet, m. 75), Miku (Carrasco,m. 56), Julio Gracia (Galindo, m. 64) i Arnau Ortiz (Loren,m. 56).

Sabadell: Víctor Vidal; Marc Vargas, Athuman (Dieste, m. 56), Pelayo, Juanmi Carrión, Armando Corbalán (Sergi Altimira, m. 69), David Astals, Álex Gualda (Álex Sala,m. 56), Juan Delgado (Pau Víctor,m. 56), Sergio Montero (Moha Keita, m. 56) i Sergi Garcia.

Àrbitre: Juan Manrique Antequera (Comitè andalús). Grogues: Loren, Carrasco; Marc Vargas, Athuman, Juanmi Carrión, Moha Keita.

Gols: 1-0, minut 52: Santi Jara; 2-0,minut 63: Carrasco; 2-1, minut 72: Juanmi Carrión; 3-1, minut 88: Alberto González.

Incidències: 7.600 espectadors a la Nueva Condomina Enrique Roca, amb presència d’alguns seguidors arlequinats.