Deixar el cotxe en doble fila, damunt de la vorera o al carril bus sense ser multat serà missió impossible a partir d’ara. La Policia Municipal de Sabadell disposa d’una càmera OCR capaç de captar i geolocalitzar els vehicles mal aparcats, llegir la seva matrícula i tramitar la sanció en qüestió de mil·lisegons. El dispositiu s’ha instal·lat a sobre d’un cotxe patrulla i ja està en funcionament.

La Policia Municipal ha identificat tres infraccions recurrents a la ciutat: aparcar en zones prohibides –passos de vianants, voreres–, parar en carrils exclusius per a bicis o bus, i el mal ús dels càrrega i descàrrega. Conductes fraudulentes que protagonitzen tant furgonetes i camionetes de transport com turismes privats, i que estan sancionades amb multes d’entre 80 i els 200 euros, segons la gravetat.

“És un clàssic deixar el cotxe en un càrrega i descàrrega, o en doble fila, per anar a comprar el pa. I et diuen: ‘Són cinc minuts!’. Però clar, això pot obstaculitzar el pas dels cotxes i obligar-los a posar-se en sentit contrari”, constata el sergent Gil, responsable de la Unitat de Trànsit i Seguretat Viària de la Policia Municipal.

Les infraccions es concentren al matí (10 h-13 h) i al capvespre (18 h-21 h) i es produeixen en els eixos comercials, els llocs més concorreguts de la ciutat: el Passeig i la Rambla, la carretera de Terrassa i les avingudes de Barberà i de Matadepera. Allà és on hi haurà el focus de vigilància, segons explica el tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez: “Tindrem tolerància zero amb unes certes actituds al volant per millorar la convivència i el respecte als vianants”.

Al Centre ja s’ha iniciat una campanya específica perquè es compleixi l’horari de càrregues i descàrregues del passeig Manresa i el de la Plaça Major, entre les 7 h i les 11 h. Ha demanat als comerços i restaurants que avisin els seus proveïdors del compliment de l’horari i adverteixen que si no ho fan, seran sancionats.

El sistema de multes, des de dins

Acompanyem el sergent Gil en el primer recorregut del cotxe patrulla dotat amb les càmeres OCR. Sortim de Can Marcet pel carrer de Pau Claris, a les 10.30 h de dimecres. En menys d’un minut de trajecte, a uns 200 metres de la seu policial, troba els primers dos cotxes mal aparcats amb els warning posats. Ocupen ambdues voreres i això impedeix el pas dels vianants.

Abans d’arribar als vehicles, introdueix el tipus de sanció a la tauleta i activa les càmeres del vehicle. El sistema fa la resta: en menys d’un segon, capta la imatge de la sanció, la localitza, introdueix la data i l’hora, i llegeix la matrícula mitjançant intel·ligència artificial. Després d’això, l’agent només ha de comprovar que els dígits i les lletres identificatives del vehicle siguin correctes i llavors ja pot notificar la sanció a Gestió Tributària de la Diputació. “És fer la foto, tenir la matrícula i ja està. Fet”.

Aquest Audi i Toyota són els primers sancionats del recorregut, però n’hi haurà més. Seguim per la ronda de Ponent en direcció a la carretera de Terrassa, on trobem, sobretot, furgonetes en doble fila. Unes cinc, que la resta de cotxes han d’esquivar. A Vilarrúbias detecta una camioneta aparcada en el carril bus –una sanció més greu– i un particular que ha deixat el seu cotxe en línia contínua. “Som animals de costums, i hi ha conductes que repetim encara que no estiguin bé”, constata el sergent Gil.

De camí cap al Centre, després de passar pel Passeig, topa amb dues camionetes estacionades en plena Rambla. “Veus, no pot ser que es posin aquí perquè obliguen la resta de cotxes i bicicletes a anar en sentit contrari. Això pot ser perillós”, explica abans d’activar les càmeres i procedir a la sanció. Als carrers adjacents, es fixa en diversos cotxes damunt de la vorera.

“Hem de canviar de xip, aparcar on toca i respectar la resta, les bicis i els vianants. Això no es fa per recaptar més, la idea és conscienciar”, ens explica el sergent ja de tornada a Can Marcet. Un cop allà, fa balanç: s’han multat 28 vehicles en poc més de 40 minuts. Les càmeres no perdonen.

A més: ITV, vehicles robats, fugits…

Els lectors de matrícules serviran, en una primera fase, per sancionar parades i estacionaments prohibits. El sistema permet fer molt més: pot detectar vehicles que estiguin a la llista negra policial, és a dir, des de cotxes que no tinguin la ITV passada fins a turismes robats, de persones fugides de la justícia o d’especial interès policial. El sistema llegeix matrícules de forma contínua i avisa quan detecta una matrícula d’interès que figuri a la base de dades de la Policia Municipal.

De cara al futur, la intenció és vincular el lector de matrícula al sistema d’informació NIP de Mossos. Així es podrà disposar d’informació a temps real de tots els vehicles de Catalunya.

Fotografies: Víctor Castillo