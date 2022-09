Càmeres de videovigilància: la sala des d’on es podrà veure tot Sabadell

24 hores al dia, set dies a la setmana. La Policia Municipal de Sabadell està a punt d’estrenar una nova sala de videovigilància que permetrà veure i actuar sobre la ciutat en temps real. La central de comandament de Can Marcet que s’activa l’octubre està presidida per una pantalla de més de cinc metres que retransmet imatges de les catorze càmeres repartides per tot Sabadell: des de la plaça Picasso, passant pel Centre Cívic de Can Deu fins a Can Roqueta… res s’escaparà de la mirada de la Policia Municipal.

Els agents tindran una fotografia en directe de la ciutat, i a partir d’ara també podran ajudar a buscar l’autor d’un fet delictiu a través de les càmeres. La policia comptarà amb Eurocop, una tecnologia puntera centrada en la intel·ligència artificial, que busca i reconeix els trets físics, distingeix entre peces de roba, i pot identificar cotxes i bicicletes, entre altres funcions. Des de la sala també es podran llegir i detectar matrícules a distància.

Les imatges tindran una triple funció: prevenir aglomeracions i concentracions il·legals –com les curses de cotxes de Can Roqueta–, reaccionar ràpidament davant un delicte –mobilitzar patrulles per robatoris, tràfic de drogues, entre d’altres– i com a prova en investigacions policials i judicials en curs. Els agents disposaran de 30 dies per poder revisar les imatges i rastrejar si hi ha indicis sobre una possible conducta criminal. “Podrem actuar abans, durant i després. Serà un gran avenç en el tractament de dades”, explica la sotsinspectora Pepi Llonch.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, considera que la posada en marxa de la nova central de comandament de la Policia Municipal suposarà un “gran canvi” en matèria de seguretat a la ciutat. Creu que la videovigilància servirà per dissuadir els delinqüents i per actuar amb anticipació. “La Policia Municipal serà molt més àgil i podrà veure els problemes abans que truquin els veïns”, assegura.

Preparats per a situacions límit

La nova central de comandament tindrà tres agents i un caporal per torn. Els policies s’encarregaran d’atendre les trucades, comprovar les imatges i derivaran els avisos als serveis de la unitat. A tocar de la central de videovigilància hi haurà una sala de crisi, reservada per situacions excepcionals.

L’habitació segellada, just a la planta baixa de Can Marcet, servirà per atendre dispositius especials tant planificats com imprevistos, és a dir, tant per fer el seguiment de la Festa Major com per respondre davant d’una emergència. Un accident múltiple, una fuita química, una gran nevada. “Des d’aquí podrem obrir una videoconferència amb alcaldia, Mossos, protecció civil, bombers… amb qui calgui”, sosté el sergent Perea.

Més videovigilància a Sabadell

Actualment hi ha catorze càmeres actives en diferents punts de la ciutat. Les més noves, com la de la plaça Picasso i la de passeig Espronceda, capten imatges en 360 graus i disposen d’un zoom que arriba a un quilòmetre de distància. Retransmeten les imatges mitjançant tecnologia 5G.

La previsió és no quedar-se aquí i ampliar la videovigilància amb set punts nous en els mesos vinents: tres al voltant de l’Eix Macià i el parc de Catalunya (a la llacuna, a l’stakepark i a la plaça de Catalunya), un a la plaça d’Espanya, i tres més a la plaça del Primer de Maig, a Can Puiggener.

Així mateix, l’Ajuntament preveu ampliar el control sobre les principals places i eixos comercials. Estudien posar càmeres sobre vuit zones més. Dues a la plaça del Pi (un orientat a l’avinguda Matadepera), tres al Centre (al Passeig, a Doctor Robert i a Sant Roc) i tres a la Creu de Barberà (una a la plaça i les altres dues dirigides a carretera de Barcelona i al passeig d’Espronceda), segons expliquen des de la Policia Municipal. Amb tot, Sabadell serà una de les grans ciutats catalanes amb més videovigilància.

La Policia Municipal entra a l’era dels drons

La Policia Municipal de Sabadell es guarda un altre as a la màniga: els drons. Després de la prova pilot de la Festa Major 2022, el cos policial adquirirà dispositius per tenir-los disponibles per a grans operatius. Les imatges que captin els aparells també es podran rebre i visualitzar des de Can Marcet, expliquen fonts de la policia.

Fotografies: Lluís Franco