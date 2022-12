Una papanoelada de rècord omple els carrers de Sabadell

Centenars de pares Noels, gasolina i molta solidaritat. Aquest ha estat el còctel de la 6a edició de la Papanoelada. L’esdeveniment, organitzat per Moto Solidària Sabadell, recull joguines pels nens amb risc d’exclusió social, infants hospitalitzats al Taulí i donacions per a la Fundació Oncolliga. Per participar-hi hi ha dues normes ben senzilles: portar una joguina i anar disfressat de Pare Noel.

Després de 5 edicions el poder de convocatòria de la cita és ben gran. I s’ha notat enguany amb una participació al voltant dels 300 moters, segons els organitzadors. “Ho vam crear 3 amics friquis de Nadal. Sabem que el món de les motos és molt solidari i ens agrada vincular la nostra passió amb una bona causa”, ha explicat un dels organitzadors, Joaquim Montoya. Tots els regals aportats han de complir un requisit “no val qualsevol cosa, han de ser joguines que podries regalar al teu fill”, ha afegit.

El material recollit s’ha guardat a un autobús antic de la TUS que ha acompanyat la comitiva. Els moters s’han reunit davant la Granja del Pas, allà s’han col·locat en fila i posteriorment han iniciat el trajecte. El recorregut els ha portat per la Gran Via fins al Taulí– on han entregat els regals-, el Sabadell Persones Majors Centre de Serveis al carrer de la Bonaigua i finalment han travessat les avingudes principals de la ciutat. Un gran gest solidari que ha omplert Sabadell de santa claus deixant imatges molt divertides.

Fotos