Sabadell es mobilitza per La Marató

La 31a edició de la Marató de TV3 s’ha viscut un any més a Sabadell. Aquest cap de setmana la ciutat s’ha omplert d’activitats solidàries per finançar la investigació de les malalties cardiovasculars. Diverses entitats, col·lectius, escoles i espais han participat de l’esdeveniment celebrant actes per recaptar fons. Des del Diari n’hem pogut visitar uns quants i conèixer com han viscut la jornada.

Articles fets a mà

Al davant del Casal Pere Quart hi ha hagut una parada de roba feta a mà. Organitzat per Llanes Katia i l’agrupació Les Liantes de la Troka. “Comencem a teixir al juny, quan ens arriba la llana, i ja a l’estiu fem prevenda. Enguany ja hem començat amb 2000 € recaptats”, ha explicat la presidenta de les Liantes, Maria Carme. A més a més, també han fet un sorteig d’una panera; amb productes aportats per comerciants de la ciutat. “Al final del dia m’emociona veure els resultats obtinguts, ens fa molta il·lusió poder ajudar”, ha afegit.

Batecs en dansa

L’Escola de Dansa Bots ha organitzat una activitat de dansa, amb una coreografia conjunta, al seu local. Hi han participat una 60a de membres del centre, dels 3 anys als 55 els assistents han pogut ballar i passar-ho d’allò més bé. “Hem fet vídeos de la coreografia per penjar-los al web La Marató i creiem que hem fet bon recapte. Fins a la pròxima setmana no sabrem la xifra exacta, però n’estem convençuts”, ha afirmat la directora del centre, Montse Argemí.

Creu Alta solidària

L’Auditori de La Fundació la Caixa de Sabadell ha acollit els concerts de l’Escola de Música Creu Alta. L’Associació de Veïns del barri també hi ha participat sortejant una panera. “Normalment, eren dos concerts, però ho vam ampliar a causa del gran nombre de públic que hi volia assistir. Enguany esperem arribar als 4500 € de recaptació”, ha assegurat el president de l’Associació, Ruben Cantó.

Curses al Parc Catalunya

Durant el matí del diumenge el Col·legi Bertran ha organitzat 3 curses al Parc Catalunya. En funció de l’edat i pagant 5 € tant infants com famílies del centre han pogut participar en l’esdeveniment. “És la segona edició i hem pogut millorar en molts aspectes. És una activitat molt bonica per a tots els membres de l’escola”, ha explicat el titular de l’escola, Francesc. A la cita s’hi han acostat 110 participants.

Dansa, Swing i vermut a La Creu Alta

La plaça de La Creu Alta ha estat l’escenari d’actuacions de jazz i hip-hop de les alumnes de l’escola de dansa El Gimnàs. Després ha estat el torn de ball social de lindy-hop organitzat per Swingcopats. I més endavant s’ha celebrat un vermut a càrrec de l’Associació dels Diables de la Creu Alta. “Vam començar gairebé fa 10 anys fent el vermut i amb els anys ho hem ampliat amb els balls. La Marató és molt especial perquè la ciutat s’omple d’activitats”, han comentat des de Diables.

Concert i festival de Nadal al Sant Vicenç

El Cor d’Acords i altres membres del grup de teatre Sant Vicenç han ofert un concert i s’ha presentat la tradicional nadala de l’entitat. “Aquest any hem ampliat l’esdeveniment amb una altra coral i és un homenatge a Raffaela Carrà”, han comentat des del Teatre. Les entrades han costat 5 € i també s’han posat guardioles per recaptar fons. “L’any passat tot i les restriccions vam obtenir prop de 400 €, esperem superar-ho en aquesta edició”.

Cursa a la UAB

A l’Autònoma s’hi ha celebrat la XI edició de la Cursa i caminada solidària amb la participació de 1400 persones. Enguany, la Universitat de Barcelona s’ha sumat als actes d’organització. La cursa ha comptat amb 4 modalitats i les actuacions de la xaranga i els castellers de la UAB.