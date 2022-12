La Parròquia de la Santíssima Trinitat recupera el seu pessebre vivent

Els reis d’orient ja han visitat Sabadell aquest Nadal. No, no ens equivoquem pas. Perquè això que us expliquem s’ha viscut aquest dissabte, vigília de Nadal, a la Parròquia de la Santíssima Trinitat. Allà, hi hem pogut veure a Jesús, Josep, Maria, l’arcàngel Gabriel i a tota la resta. És així, perquè l’església ha decidit recuperar enguany el pessebre vivent que tradicionalment havien celebrat.

Recuperant la tradició

El pessebre vivent s’acostumava a fer amb els alumnes de la catequesi. Durant un temps es va aturar i ara amb mossèn Carles la parròquia ha decidit tornar-ho a reprendre. “El que busquem és participació de la gent i obrir-nos a l’exterior perquè des de fora es vegi que aquí fem activitats i tothom hi és benvingut”, ha expressat una de les responsables del pessebre, Elisabet Forns.

Des de l’església han explicat que la idea inicial era fer-lo fora l’edifici, tot i que per logística aquest Nadal no s’ha pogut. No obstant això, asseguren que l’edició d’enguany els ha permès valorar tant infraestructura com pressupost necessari i confien a poder fer el pessebre a l’exterior en futures ocasions. “És una activitat molt col·laborativa, hi participen famílies, membres de la parròquia i també de l’escola de La Salut”, ha afegit Elisabet. Pel mossèn recuperar la tradició ha estat una gran notícia: “És una alegria, ja que motiva als infants i les famílies amb elements que ajuden a viure el significat de Nadal”.

Preparació laboriosa

Una 20a de figurants han participat en un esdeveniment que, com han assegurat des de la Parròquia, ha tingut les seves complicacions. “Les famílies no asseguren la participació fins a l’últim moment i això ho dificulta. Pensa que vam començar amb la idea durant el mes de juny, al setembre vam començar a mirar pressupost i pels assajos hi hem estat un mes sencer”. La participació en la cita ha estat voluntària i oberta, fent que per la següent edició l’església es plantegi fer una petita selecció prèvia dels personatges principals.

La representació

L’esdeveniment s’ha dividit en 4 escenes: l’enunciació de Maria, el somni de Josep, l’enunciació als pastors i l’adoració dels reis d’orient. En cadascuna d’elles s’ha començat amb la lectura d’un petit fragment introductori, llegit per alumnes de la catequesi, i s’ha acompanyat de cants així com el so de l’orgue a càrrec de Robert Ramírez. Els membres del pessebre també han fet alguna petita interpretació.

Pessebre tradicional

Una de les altres tradicions de la Parròquia també és el pessebre tradicional. Una estructura que també és organitzada per voluntaris i es pot visitar dins de la mateixa església. Sens dubte a la Santíssima Trinitat ja ho tenen tot ben preparat per gaudir d’unes bones festes de Nadal.

