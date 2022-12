Solidaritat, esport i salut: la millor Cap d’Any Race

L’onzena edició de la Cap d’Any Race encara els darrers preparatius abans de celebrar una nova festa pels carrers de la ciutat, el pròxim 31 de desembre, on centenars de sabadellencs i corredors vinguts d’arreu del Vallès recorreran els carrers més cèntrics de la ciutat, sigui en la distància de cinc o deu quilòmetres, o en les tres curses infantils.

Quan només queden quatre dies per al tret de sortida, més de 1.500 participants seran a la línia de sortida: “Tenim clar d’on venim i cap a on volem anar. El corredor popular és el nostre actiu més important, i és per això que volem fer la millor cursa possible, ser el campionat del món de les curses populars, aquí, a Sabadell”, explica Aleix Muñío, el project manager de WeRun, l’entitat organitzadora de la cursa atlètica.

Si la xifra de participants ja s’ha situat a nivells prepandèmics –hi ha temps per apuntar-s’hi fins al pròxim 29 de desembre–, els organitzadors no es volen aturar aquí, i confien a convertir aquesta edició en la més participativa que s’ha fet mai: “Ara ve el ‘rush final’ i som optimistes en superar el topall dels 2.000 inscrits. Per nosaltres ja és un èxit, perquè, gràcies al suport de la gent, hem notat que ens hem convertit en l’alternativa de la cursa de Barcelona”, assegura Muñío.

Publicitat

Però en aquesta edició, en la que no hi faltarà de res, amb batucades a cada cantonada i una bossa del corredor que supera el preu de la inscripció, el vessant solidari agafa més força que mai. En aquesta edició l’entitat escollida ha estat Atendis, fundació dedicada a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual. D’aquesta manera, la Cap d’Any Race destinarà a Atendis un euro de cadascuna de les inscripcions que s’hi realitzin.

Paral·lelament a la donació econòmica per aquesta entitat del tercer sector, els usuaris d’Atendis han posat el seu granet de sorra, fent les més de 2.200 bosses per als participants: ““Només amb això ja hem guanyat. Veure com els usuaris d’Atendis s’han bolcat fent les bosses, renunciant a les sortides programes de la Fundació per continuar fent bosses és una gran satisfacció. Ens sentim molt orgullosos d’haver-nos creuat amb Atendis. Gestionar la complexitat de rebre més de 30.000 productes no és gens fàcil”, lloa el sabadellenc.