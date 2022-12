Els accionistes del CE Sabadell donen llum verda a l’entrada del grup inversor

El Centre d’Esports Sabadell està una mica més a prop de poder comptar amb un nou grup inversor que aporti els recursos econòmics necessaris per fer realitat el CES28. Aquest divendres, l’entitat presidida per Esteve Calzada ha celebrat la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes –presència del 93,84% del capital social–, i a on l’accionariat del club arlequinat ha donat plens poders al Consell Administratiu, aprovant per unanimitat l’operació acordió.

Ara, però, només falta que les converses amb els possibles inversors acabin fructificant. Tot i que no hi ha una data límit per a la seva entrada, un cop fructifiqui l’acord, els accionistes actuals, i sempre que no estiguin disposats a abonar el preu de l’acció, deixaran de tenir aquesta condició: “A fora, aquesta estructura societària, amb més de 4.000 socis, genera inquietud, i alguns inversors ens exigeixen menys accionistes o màxima possibilitats per arribar al tant per cent més elevat de l’accionariat”, ha defensat Calzada, qui per qüestions de “confidencialitat” no ha desvetllat si podrien entrar, per exemple, abans de cloure el mercat d’hivern.

Tot i aquest gir de guió –ara fa quatre mesos que es va aprovar una primera ampliació de capital, avui ja sense efecte per la falta de suport entre l’empresariat sabadellenc– el president del CE Sabadell ha volgut deixar clar que “no hi ha una urgència pràctica financera, estem al dia dels pagaments i anem reduint el deute –620.681 €–, però és un club que genera pèrdues”, mentre ha enviat un missatge tranquil·litzador a la massa social del club: “No acceptarem cap operació que no sigui bona pel club, ni òbviament per nosaltres que hi tenim molts diners invertits. No vull que la gent es pensi que marxarem demà, però qualsevol escenari passa perquè els diners els posi algú altre. A fora hi ha interès”.

Pèrdues de 2,1 milions i una previsió per a la 23/24 de prop d’un milió

D’altra banda, sobre la Junta General Ordinària d’Accionistes, la majoria dels punts s’han aprovat per unanimitat, entre els quals, els comptes anuals corresponents a l’exercici 21/22, on el Centre d’Esports Sabadell tancarà a 31 de desembre amb unes pèrdues de 2.147.365 euros, tot i la dràstica reducció del pressupost esportiu, el deute del club, passant dels 2.197.265 als 620.681, i les ajudes rebudes en forma de subvenció: “Hem fet els màxims ajustos perquè el Sabadell sigui solvent i sostenible“; ha explicat el secretari del Consell d’Administració i advocat del CE Sabadell, Luis Salas.

De cara a la temporada 23/24, i sempre que no arribin nous recursos financers, el Centre d’Esports Sabadell estima unes pèrdues que s’apropen al milió d’euros (911.972). “No volem perdre, però aquesta és la complexitat, que hem de competir amb clubs amb molts més recursos. Aquest club perdrà gairebé un milió d’euros aquesta temporada”, ha assegurat Calzada.