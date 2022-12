La històrica foneria Suñer de Sabadell, a un pas de tancar

La foneria Suñer podria tenir els dies comptats. L’empresa propietària de la metal·lúrgica, Suñer SA, ha presentat un concurs de creditors com a pas previ al tancament de l’empresa. La foneria és testimoni del passat i present industrial de Sabadell: fundada l’any 1942, enguany havia complert vuitanta anys d’activitat. Actualment, se la considerava una de les dues foneries de referència de Catalunya, juntament amb Fondesal (Rubí), amb clients de tot el món.

La inflació del darrer any ha fet estralls en la indústria. L’increment en la factura de la llum i en els costos de les matèries primeres, especialment del níquel, han condicionat els comptes de la foneria Suñer, segons asseguren fonts properes a l’empresa. L’abril passat, la direcció va aplicar un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), el que va reduir de forma substancial l’activitat, i no va ser fins al novembre que es va presentar formalment el concurs de creditors al jutjat del mercantil número 4 de Barcelona.

Ara, Suñer busca un nou propietari que estigui interessat en la unitat productiva, és a dir, en quedar-se l’activitat de l’empresa. El que encara no està clar és el futur de la plantilla. Actualment, hi treballen 59 persones, molts dels quals no van al seu lloc de feina des de fa setmanes. L’empresa està pràcticament tancada.

Els veïns respiren tranquils

Entre els veïns de Covadonga i de Sol i Padrís hi ha una certa satisfacció pel tancament de la metal·lúrgica. Molts d’ells fa vint anys reclamant el trasllat perquè consideren que és un risc per a la seva salut. “No ens agrada que tanqui una empresa i que es perdin llocs de feina, però no podem amagar que és una alegria”, assenyala Ernest Espinós, veí i expresident de l’Associació de Veïns de Sol i Padrís. Descriu la preocupació del veïnat: “Quan neteges el balcó, treus aigua negra, i la roba també apareix amb boles fosques. Tots sabem que això és el mateix que respirem cada dia”.

“No podem viure tranquils amb això al costat”, constata la Maria, una veïna del carrer de Calassanç Duran. Suñer sempre ha defensat que actua dins dels paràmetres legals d’emissió de partícules contaminants.

Què s’hi podria fer allà?

La possible desaparició de la foneria Suñer obre la porta a la reconversió d’un gran solar enmig d’un barri residencial. El terreny de la foneria, situat entre els carrers de Balmes i de Calassanç Duran, té una superfície d’uns 8.000 metres quadrats destinats a ús industrial. Abans de la crisi immobiliària del 2008, la foneria ja es va plantejar el trasllat a Castellar i vendre el sòl, però va topar amb la recessió.

L’Ajuntament no es planteja fer un canvi d’usos urbanístics a curt termini. “No fem urbanisme a la carta. Ho he dit més d’un cop i ho reitero”, exposa la regidora d’Urbanisme, Mar Molina. El Govern municipal aposta per estudiar canvis urbanístics en tot el conjunt, Covadonga i Sol i Padrís, que també s’anomena el Balcó del Ripoll 2. “Hem de tenir una visió de tot el barri, no d’un solar”, insisteix. La fàbrica no està protegida i, per tant, es podria enderrocar.

Preocupació dels treballadors

El que pot semblar com una oportunitat per als veïns, genera un gran neguit entre els 59 treballadors i les seves famílies. “Hi ha molts que han treballat sempre a Suñer i que no coneixen una altra cosa”, explica el Pau, un treballador de l’empresa. La plantilla té una mitjana d’uns 40 anys i està molt especialitzada en un sector amb poca presència a Catalunya.

Els treballadors exigeixen “més garanties” a l’hora de liquidar l’empresa i rebre les indemnitzacions: el comitè d’empresa planteja que se’ls compensi amb 45 dies per any treballat en 24 mensualitats i que no acabin cobrant del Fons de Garantia Salarial (Fogasa). “Tenen actius més que suficients per vendre i poder pagar els treballadors”, argumenta l’advocat d’una part dels treballadors, José Luis Ballester, que tem que no sigui un tancament, sinó una “deslocalització encoberta”.

El Diari s’ha posat en contacte amb l’empresa, que ha assegurat que no farà declaracions mentre duri el concurs de creditors.