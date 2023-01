L’esperit nadalenc fa dies que ha arribat a Sabadell. Més enllà de l’enllumenat públic i tots els elements decoratiu com els arbres de Nadal, entre d’altres, hi ha aportacions de particulars que s’afegeixen a les propostes per gaudir de la festa a la ciutat. Hi ha carrers que han penjat decoracions a les portes i també pessebres, que es poden trobar en diferents indrets.

Es tracten de representacions fetes, tant per associacions com l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, que arriba a la 45a edició de la tradicional exposició a l’Acadèmia Catòlica, i el gegant de la plaça Sant Roc fins a mostres de veïns que les col·loquen a les seves finestres i aparadors o en d’altres punts amb vistes a la via pública.

La finalitat d’aquest mapa, que s’espera vagi sumant noves adreces, és donar-los a conèixer a tota la ciutadania (hi ha una direcció de correu electrònic per afegir nous pessebres: fomentdelpessebresabadell@gmail.com) i difondre aquesta tradició que va arribar a Catalunya al segle XVIII provinent d’Itàlia.