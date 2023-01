Satisfacció per les vendes de Nadal i Reis a Sabadell

Ja està tot a punt perquè arribi la nit més màgica de l’any. L’Ambaixador reial ja ha recollit les cartes dels infants, el Llaminer i els seus companys ja han baixat de l’escenari i els comerciants tenen el peix venut. Poques hores abans que els Reis d’Orient passin per Sabadell, el sector comercial de la ciutat fa un balanç molt satisfactori de la campanya de Nadal 2022-23. La presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández, assegura que “ha anat molt bé. Malgrat la situació en què estem, els comerços estan contents perquè hi ha hagut bones vendes”. Des de l’agrupació comercial del centre de la ciutat calculen que han registrat un increment de facturació d’entre el 7 i el 8% respecte a l’any passat, la qual cosa celebren perquè els compensa l’increment de preus per la inflació.

Bones perspectives també des de Ca n’Oriac, on el comerç està molt especialitzat en roba i parament de la llar. El president de l’Associació de Comerciants de Ca n’Oriac, Miguel Tello, destaca que “la gent s’ha animat a comprar, sobretot aquesta setmana”, i assegura que les vendes en aquest sector han anat “força bé”. Tello apunta dos factors que creu que poden haver provocat que moltes compres es fessin a última hora: d’una banda, que les festes hagin sigut en cap de setmana i, de l’altra, que “la sensació de calor ens ha deixat despistats” perquè a fet menys fred que altres anys.

‘Efecte Passeig’

Una de les claus de l’èxit de les vendes d’aquest Nadal al Centre, tant Eva Fernández com Miguel Tello l’atribueixen a l’’efecte Passeig’. La reforma de l’espai, la decoració nadalenca i les diferents activitats que hi organitza l’Ajuntament consideren que han sigut un motor indiscutible. Fernández creu que s’ha viscut un “rècord de visitants” i explica que “des que el Passeig ha estat en obres els últims anys, les vendes no eren tan bones”. Si bé des de Ca n’Oriac celebren els avantatges que ha tingut el Centre, Tello assumeix que això “ens perjudica” perquè els treu gent. “Si tens una oferta lúdica, fantasiosa i il·luminada, si has d’anar a passejar i comprar, vas allà i ho fas”, admet. Ara bé, els comerciants de la zona nord no es quedaran de braços creuats i de cara a l’any que ve intentaran descentralitzar l’oferta nadalenca per “intentar que no hi hagi aquesta diferència tan brutal que tenim ara mateix”.

Un altre element que sembla que ha animat els compradors és que després de dos anys, Nadal i Reis se celebren sense restriccions per la pandèmia de la covid-19 i això, juntament amb la progressiva recuperació de l’economia, ha fet que les famílies gastessin més en les compres d’aquestes dates assenyalades.

Rebaixes

Encara que ahir dimecres 4 de gener diversos comerços ja havien penjat el cartell de rebaixes, oficialment aquest període començarà dissabte, 7 de gener, tal com marca la Generalitat. I es podran allargar fins al març. Des de l’Associació de Comerciants de Ca n’Oriac confien que continuï el bon ritme de vendes dels últims dies i “vagin igual de bé”. Per alguns comerços com les llibreries i papereries són bones dates, ja que encarem el segon trimestre del calendari escolar i això implica reomplir l’estoig o haver d’anar a buscar alguns llibres nous. Des del sector apunten que no es tracta del mateix volum de vendes del setembre, però sí que és un període en què es fa caixa.