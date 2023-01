Ioga i altres regals que triomfen aquest Nadal a Sabadell

Joc cooperatiu, en família, lluny dels productes llicenciats per les marques comercials que podem veure en catàlegs o anuncis de televisió. Aquests són alguns dels regals que han demanat els infants sabadellencs als Reis d’Orient, tal com expliquen des de botigues sabadellenques especialitzades en aquest tipus de joguines. Un dels regals que està triomfant és un que dona tots els elements necessaris perquè els infants puguin practicar ioga i es relaxin. “És el número 1”, destaca la propietària de Cal Bayó, Marta Bringué, una botiga del Centre amb una llarga trajectòria en la venda de jocs infantils.

A Can Llong, aquests últims dies han estat frenètics a la botiga MiniKidz. El seu responsable, Àlex Salguero, explica que aquest any la campanya “s’ha endarrerit més del compte, començant més tard de l’habitual i compactat en menys dies”. El balanç de vendes és positiu, també a Cal Bayó, i als dos llocs han venut com l’any passat si no una mica més. Els jocs de taula, de construcció magnètica i el joc simbòlic com les cuines, els bancs de fusters o camions de bombers també se situen entre els productes més demanats. Satisfacció també en la venda de llibres i joguines a Abacus.

El responsable d’aquesta àrea de la botiga sabadellenca, Xavier Gómez Mahia, confirma que “estem en una situació estable i recuperant una mica les vendes respecte a l’any passat, però encara no són les del 2019”, abans de la pandèmia. La venda de llibres infantils i de jocs de taula està funcionant “fantàsticament”. Gómez Mahia creu que les famílies “estan fent esforços” per ser generoses amb els regals i és que, al seu parer, “Sabadell és una ciutat de Reis”. El responsable d’Abacus observa que tota la campanya de Nadal “ha anat molt bé, però aquestes últimes setmanes la gent s’anima i es veu un ambient de compra continu”. “Quan hi ha gent a les botigues és aquests quatre dies després de Cap d’Any fins a la nit de Reis”, explica.

Tres factors determinants

Àlex Salguero analitza que aquest any s’han donat tres factors per posposar les compres. L’econòmic, perquè l’economia familiar ha comportat prioritzar altres despeses fins ara. El clima, ja que ha fet molt bon temps fins a l’últim moment i els clients no pensaven en Nadal i Reis. I les vacances d’estiu, en les quals creu que enguany s’han gastat més diners i això també ha endarrerit les compres nadalenques.