“No hem notat l’impacte en la cistella”. És la reflexió que coincideixen a fer diversos sabadellencs que aquests dies han fet la compra en diferents supermercats. Des de l’1 de gener, l’IVA en els productes considerats essencials ha passat d’un 4% al 0%, mentre que en altres aliments també s’ha reduït. Tot i això, els consumidors adverteixen que es tracta d’una rebaixa “poc significativa” i gairebé imperceptible.

Així, el preu del pa, la llet, els ous, la fruita, la verdura i els llegums ha deixat d’estar gravat amb un IVA superreduït. Per la seva banda, l’oli i la pasta s’ha rebaixat del 10% al 5%. L’IVA del 10% s’aplica a tota la resta de productes d’alimentació. En queden excloses les begudes amb sucres i edulcorants i les alcohòliques, que tributen el 21%, el tipus general. I tampoc s’aplica cap rebaixa a la carn i el peix, malgrat les demandes d’alguns sectors. “Tinc la sensació que és una acció de cara a la galeria. Es tracta de pocs cèntims en cada producte… No ens treurà de pobres”, es resigna irònica la Maria.

La mesura, aprovada pel darrer Consell de Ministres del 2022, pretén pal·liar el fort encariment de la cistella de la compra al llarg del darrer any, en què l’IPC dels aliments va arribar al 15,3% el passat mes de novembre. “Veníem d’una pujada que semblava no tenir aturador. Mirant-ho amb el got mig ple, almenys la mesura serveix per posar fre a l’escalada”, analitza ella mateixa.

Entre les famílies consultades, coincideixen diverses veus que apunten la possibilitat que alguns supermercats apugessin els preus de determinats productes després de conèixer l’anunci del Govern de Pedro Sánchez a final d’any. “Si han rebaixat l’IVA en algun cas, crec que igualment han apujat el preu d’altres productes”, avisa la Mari Carmen.

Tot i les rebaixes en l’IVA, els productes continuen subjectes als augments propis del cost de producció.

“En el pa gairebé no hi ha estalvi”

El pa és un dels productes que ha reduït el seu cost un 4%. Entre els flequers, lamenten que hi ha hagut poc marge de maniobra. “Ho hem pogut ajustar ràpid perquè treballem amb un sistema informàtic, però pels que ho fan manualment és un problema”, analitza l’Anna, de la Fleca E. Valls. A més, especifica, la rebaixa només afecta al pa blanc, i no a productes com ara croissants o ensaïmades, que continuen amb un 10%. “No sé en altres casos, però en el pa no hi ha gairebé estalvi”, diu.

Denúncia de Facua

L’associació de consumidors Facua ha denunciat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) set cadenes de distribució per no repercutir la rebaixa de l’IVA a tots els aliments afectats per la mesura. L’associació ha revisat l’evolució de 676 preus als supermercats Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl i Hipercor entre el 30 de desembre i el 3 de gener i ha detectat irregularitats en prop d’un centenar de productes que no han experimentat el canvi de cost pertinent.

La rebaixa de l’IVA es mantindrà fins al 30 de juny o bé fins que la inflació subjacent baixi del 5,5%. Actualment, es troba en el 6,9%, acumulant pujades interanuals des de l’abril del 2021.