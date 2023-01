Consulta els números premiats de la rifa de Reis

El sorteig de la tradicional rifa de Reis d’aquest divendres ha repartit 700 milions d’euros en premis. S’han emès números per valor de 1.000 milions d’euros. En total s’han emès 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros cada bitllet i 20 euros cada dècim.

1r Premi: 89603 (200.000 euros el dècim), venut íntegrament a L’Escala.

2n Premi: 72289 (75.000 euros el dècim), venut, entre d’altres, en diverses administracions de Barcelona.

3r Premi: 18918 (25.000 euros el dècim), venut a Sevilla, València i Lugo.

El primer premi és de 2 milions d’euros per sèrie i 200.000 euros per dècim. El segon premi és de 750.000 euros per sèrie i 75.000 euros per dècim, i el tercer premi són 250.000 euros per sèrie i 25.000 euros per dècim. També hi ha premis menors de 200 a 12.000 euros per reintegraments i aproximacions.

El sorteig s’ha celebrat a les 12 del migdia al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, pel sistema de bombos múltiples. La sort ha girat l’esquena a Sabadell, on no s’ha repartit cap dels tres números premiats. Tot i així, cal comprovar tots els números per veure si ha tocat algun premi menor o s’opta a una devolució.