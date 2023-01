Rècord històric a l’Aeroport de Sabadell: més de 6.000 passatgers

L’Aeroport de Sabadell ha tancat el 2022 amb xifres d’operacions prepandèmiques i un augment del nombre de passatgers respecte al passat 2021, essent el rècord absolut mai registrat a l’aeròdrom sabadellenc. Segons dades d’Aena, durant l’any passat es van comptabilitzar 48.929 operacions, molt a prop de les 50.663 del passat 2019 (-3,4%), que demostren la recuperació de l’aviació a Sabadell després de la Covid-19.

Aquests registres situen l’aeròdrom de la ciutat en la catorzena posició d’infraestructures aeroportuàries en l’àmbit nacional en volum del trànsit aeri, i el segon, només per darrere de l’aeroport de Cuatro Vientos, dedicat exclusivament a l’aviació general. A més, durant el passat desembre es va registrar el nombre més elevat d’enlairaments i aterratges dels darrers quinze anys, amb un total 3.766 operacions.

D’altra banda, aquest 2022 serà històric pel nombre de passatgers que han utilitzat l’Aeroport de Sabadell. Segons dades d’Aena, aquest 2022 s’han comptabilitzat 6.070 persones, un 17% més que el passat 2021. Mai s’havien superat els 5. 200 passatgers. Només aquest desembre , prop de 500 persones (496), han passat per l’Aeroport, essent, també el millor mes històric de l’aeròdrom sabadellenc, segons dades d’Aena. L’èxit d’aquestes xifres s’explica per la implantació de la normativa de principis d’any per part d’Aena de prohibir als avions monomotors turbohèlix, un tipus de jet privat amb capacitat per transportar fins a nou passatgers, operar a l’Aeroport de Barcelona – El Prat. Una decisió que en aquest cas ha beneficiat als interessos de la ciutat en augmentar el volum d’aquest segment executiu, situant-se com l’alternativa principal per a tots els vols que fins fa escassos mesos operaven a la capital catalana.