Renoven l’enllumenat de l’avinguda de Barberà: “Ara és fosca, fa por per la nit”

“De nit, l’avinguda de Barberà és molt fosca. La llum és insuficient i passar-hi fa por”. És l’opinió unànime d’una desena de veïns i comerciants entrevistats pel Diari, que asseguren que el reforç de la il·luminació era una demanda veïnal des de fa temps. Dilluns, començava la remodelació integral de l’enllumenat públic de l’avinguda de Barberà, unes tasques inclouen millores al llarg de l’avinguda, des de Gran Via fins a la plaça de la Creu de Barberà.

“Esperem que ara hi hagi més llum i siguin LED potents”, apunta Andrés Pozas, veí de la Creu de Barberà. Veïns i comerciants asseguren que, ara que els aparadors queden apagats durant la nit, la principal artèria comercial del sud queda a les fosques. “Em fa por que les meves filles travessin l’avinguda un cop acaben les extraescolars, que ja és fosc”, apunta la Pilar Flores.

Què s’hi farà?

Els treballs inclouen la substitució de fanals i lluminàries de tota l’avinguda. Així, hi haurà 111 nous fanals amb dues làmpades de 5,5 metres d’alçada distribuïts longitudinalment. A més, s’incorporen quatre fanals viaris a plaça de Barcelona –el punt d’unió entre el passeig del Comerç i l’avinguda de Barberà–per a reforçar la il·luminació actualment que hi ha a aquest punt.

Concretament, es remodelaran els suports, les lluminàries, el quadre de comandament i les canalitzacions i cables. La intenció no és només millorar la visibilitat al carrer, també al vial. L’empresa encarregada dels treballs serà Alumbrados Viarios SA i comptarà amb un pressupost de 495.055,78 euros. De moment, no hi ha previsions d’afectacions al trànsit, però és possible que algunes actuacions ho requereixin.

Renovació a 720 carrers

La renovació integral de l’enllumenat de l’avinguda de Barberà s’emmarca en el conjunt d’accions impulsades a la ciutat per afavorir l’estalvi i eficiència energètica i avançar cap a una ciutat cada cop més sostenible. En aquest sentit, aquests darrers anys s’han substituït per LED més de 17.500 punts de llum a més de 720 carrers dels diferents barris. A hores d’ara, un 90% de les lluminàries de la ciutat són de LED i ara s’inicia la renovació del 10% restant. Una acció que ha suposat una inversió de 10 milions d’euros.

Més enllà de la llum

Els veïns de la zona sud de Sabadell veuen amb bons ulls la renovació de l’enllumenat d’aquest tram, però hi veuen alguns ‘peròs’. Un d’ells és la “manca de cura de l’arbrat”, que “tapen” els fanals. “Clar que és una bona notícia que hi inverteixin, però si no hi ha un manteniment més extensiu de la jardineria, els LEDs també quedaran amagats darrere dels arbres”, apunta Andrés Pozas.

En aquest sentit, els veïns creuen que és “un bon primer pas”, i consideren que ha de servir per a “invertir-hi més al barri”. Una de les demandes del veïnat és un reforç de la neteja i el manteniment de la jardineria de la plaça de la Creu de Barberà, punt neuràlgic del barri.

“Les jardineres estan realment brutes, sobretot a l’estiu és un niu de mosquits”, lamenta el Bartolomé Rivero, que també sosté que les flors estan “fetes malbé”. Així, demana que aquesta nova inversió al barri serveixi per tenir-ne presents d’altres. Hi coincideix Manuel Ruiz, que considera que “és molt necessari” prestar atenció a aquesta zona.