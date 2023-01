El ple de gener de Sant Cugat del Vallès ha aprovat de manera inicial un protocol per a prevenir, actuar i resoldre situacions d’assetjament a usuaris de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP). Amb tot els grups a favor menys Cs, que hi ha votat en contra, el protocol pretén contribuir a crear un entorn segur per a l’ús d’aquest vehicles i fomentar una mobilitat més sostenible i saludable.

A la vegada, s’estableix un marc d’actuació perquè la Policia Local investigui els casos d’assetjament a ciclistes i usuaris de VMP per part d’usuaris de vehicles motoritzats. Una vegada aprovat inicialment, ara el protocol se sotmetrà a informació pública, i si no hi ha cap al·legació quedarà aprovat definitivament.