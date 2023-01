El Servei Català de Trànsit (SCT) coordinarà aquesta setmana amb Policies Locals i Mossos una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicleta i de vehicles de mobilitat personal (VMP), en àmbit urbà i en carretera.

En la darrera campanya d’aquestes característiques, al juliol del 2022, es van imposar 676 denúncies, 638 a ciclistes i 38 a altres usuaris a tot el territori. La majoria de les dels ciclistes van ser per circulació de risc (370) i per distraccions (268). Pel que fa als MVP, es van imposar 136 denúncies diàries. En concret, en una setmana es van fer 882 denúncies sobre patinets elèctrics i la majoria d’aquestes van ser per les condicions de circulació del vehicle (671) o per altres elements de protecció (142).

A Sabadell, segons els registres de la Policia Municipal, l’any 2021 els VMP es van veure implicats a un de cada cent accidents a la ciutat. En total, l’any 2021 22 patinets elèctrics van patir o provocar un sinistre a a la ciutat. Segons les últimes dades, la Policia Municipal ha sancionat a cop de talonari a més d’un centenar de persones el primer trimestre de l’any 2022.

Les claus de la nova campanya

Pel que fa a la nova campanya, en el cas dels ciclistes es controlaran intensament les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, entre d’altres. També es vigilarà a la resta d’usuaris per si dificulten la mobilitat dels ciclistes, circulen pel carril bici o bé posen en risc els ciclistes. Pel que fa als VMP, l’objectiu és recordar i analitzar el compliment de la normativa, que els obliga per exemple el seu ús unipersonal i la impossibilitat de superar els 25 kilòmetres per hora.

A carretera, els Mossos vigilaran que no es facin avançaments a vehicles amb invasió de carril quan circulen ciclistes en sentit contrari i que s’utilitza l’enllumenat en túnels utilitzats per aquests conductors, entre d’altres infraccions.

Normes de circulació

L’SCT ha recordat també que els VMP no poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans; tenen la circulació prohibida per voreres i zones de vianants i estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues.

Aquests conductors no poden utilitzar el mòbil ni auriculars durant la conducció, han de fer servir elements reflectors a la nit o amb poca visibilitat i és recomanable –obligatori en alguns municipis- portar casc. Els Mossos vigilaran també que aquests vehicles no poden circular per vies interurbanes.