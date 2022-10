Els patinets elèctrics, implicats a un de cada cent accidents a Sabadell

La conductora d’un patinet elèctric va caure la setmana passada del seu vehicle de mobilitat personal (VMP) a causa d’un sot a la calçada de la Rambla i va quedar ferida de gravetat, fa tot just una setmana. No és un cas aïllat: fa uns dies el conductor d’un VMP va col·lidir contra un cotxe al carrer Calders. El mes passat, dues conductores de patinet van xocar frontalment a la rotonda de la Ronda Oest (Can Llong).

Les topades amb patinets elèctrics es troben a l’ordre del dia a Sabadell: segons els registres de la Policia Municipal, l’any 2021 els VMP es van veure implicats a un de cada cent accidents a la ciutat. En total, l’any passat 22 patinets elèctrics van patir o provocar un sinistre a Sabadell. Segons les últimes dades, la Policia Municipal ha sancionat a cop de talonari a més d’un centenar de persones el primer trimestre de l’any 2022.

De fet, campanyes de sensibilització i les polítiques sancionadora han estat les principals eines de les administracions públiques i de Sabadell per posar fre als accidents amb patinets elèctrics i altres vehicles. Però entitats i experts en seguretat viària no ho veuen suficient: “A Sabadell, la Policia Municipal els aturava força al principi. Ara, sembla que ja no hi estan tan a sobre”, considera Vicente Sánchez, president de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT).

L’expert sosté que l’administració general “va tard” amb la regulació de l’ús dels VMP, i insisteix que cal posar fil a l’agulla: un reglament específic d’aplicació a tots els municipis –i no a instàncies de cada Ajuntament d’acord amb algunes normes de la DGT, com es fa fins ara– assegurança obligatòria per als VMP i un permís per conduir-los. “Això no evitarà directament els sinistres, però ajuda a regular la seva situació”, apunta Sánchez.

Hi coincideix Jesús Rodríguez, tinent d’alcaldessa de Seguretat i Civisme: “La DGT hauria de recollir la obligatorietat de tenir un permís de circulació, de portar casc i de tenir una assegurança”.

Sánchez assenyala la imprudència d’alguns conductors sobre dues rodes: “Quan menys t’ho esperes, et passa un patinet a la vorera a 30 per hora. Això és un perill”, critica. Per ell, el sentit comú i el respecte a la carretera són els dos ingredients principals per garantir la seguretat viària. “És important per a una bona convivència entre vehicles, vianants, motocicletes, patinadors…”.

Una regulació “urgent”

Una reflexió compartida per conductors i vianants. Segons una enquesta –en línia i presencial– elaborada pel Diari, set de cada deu enquestats han presenciat una imprudència d’VMP i coincideixen per unanimitat que cal tenir mà de ferro amb els infractors per evitar ensurts a la carretera (o vorera).

També els usuaris d’VMP consideren que cal regular-ho: “Com a usuari tinc limitada la velocitat a 25km/h i la majoria de conductors de cotxe fan sonar el clàxon perquè consideren que vaig lent o m’avancen sense respectar la distància de seguretat”, lamenta Albert Martínez-Abarca, conductor de VMP. Una altra usuària, la Raquel Martínez, considera que també és important que la calçada “estigui en bon estat”.

Vulnerables o imprudents?

Saltar-se el semàfor en vermell és la principal imprudència que la policia ha enxampat a Sabadell entre els conductors de patinets elèctrics: concentra tres de cada deu multes, segons les últimes dades. El primer trimestre del 2022 es va sancionar una quarantena de persones per incomplir aquesta norma. “Quan es va posar el meu semàfor en verd i ja arrencava, se’m va creuar un patinet. Ni va aturar-se a mirar si venien cotxes”, lamenta en Matías Ferre, un dels conductors sabadellencs enquestats.

La segona infracció més sancionada a Sabadell és circular dos passatgers sobre un mateix patinet. De fet, el primer trimestre la policia va interposar trenta multes per aquest motiu, i representa el 26,3% del total. Per darrere se situa circular sobre la vorera (18,4%), utilitzar mòbils o auriculars durant la conducció (14%) o desobeir senyals de circulació o els agents (5,3%). “Cal ser contundents amb les males praxis a l’hora de conduir aquests vehicles”, considera Ivette Callao, que va prendre mal al braç a causa d’una imprudència d’un usuari de VMP.

La nova ordenança de circulació ja està en fase de redacció i s’erigeix amb l’objectiu de regular l’ús dels patinets elèctrics. De fet, una de les seves línies mestres és la regulació de l’ús dels VMP: al text s’inclourà l’obligatorietat del casc i d’armilles reflectants, segons va avançar Rodríguez en una entrevista recent amb el Diari.