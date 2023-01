Un punt de fortalesa defensiva permet al Sabadell mantenir-se fora del descens (0-0)

Un punt per mantenir-se fora del descens. El Sabadell de Miki Lladó continua sense perdre i sense encaixar cap gol, però aquesta vegada no ha tingut capacitat ofensiva per tombar un Alcoyano més dominador en un partit sota zero.

Miki Lladó ha continuat prioritzant la faceta defensiva. Amb l’absència del sancionat César Morgado, l’únic fitxatge fins ara del mercat d’hivern, Ricard Pujol, ha debutat a la Nova Creu Alta fent trident a l’eix amb Athuman i Pau Resta mentre Guillem Molina mantenia el seu lloc al lateral dret. Una de les novetats ha estat el retorn de Sergi Puig a la porteria. En canvi, Sergi Altimira i Sergi Garcia, titular en els dos anteriors partits amb Miki Lladó, s’han quedat a la banqueta. Una aposta clara per la solidesa per damunt de tot.

Des del minut 1 la pilota ha estat gairebé permanentment en poder d’un Alcoyano que ha sortit amb ambició i intenció, obligant a treballar de valent la defensa arlequinada. En el minut 9, Liberto ha malbaratat la millor opció per avançar-se en el marcador. De fet, s’ha convertit en l’única ocasió d’una primera part paupèrrima quant a joc. El Sabadell ha estat una roca, però sense una espurna de creativitat. Les pilotades llargues a Pau Víctor o Keita eren un regal per la línia defensiva visitant, que mai s’ha vist exigida. Ni un xut a porteria. Ni tan sols es pot parlar d’aproximacions amb cert perill.

La lesió d’Athuman, amb un fort al turmell, ha provocat la primera substitució en el conjunt arlequinat. Ha ingressat Sergi Garcia, però Miki Lladó no ha modificat el dibuix: Guillem Molina ha passat a l’eix central i el polivalent David Astals ha ocupat el carril dret. Fins al descans, domini estèril visitant i un Sabadell sense capacitat ofensiva. Això sí, el terreny de joc, convertit en un patatal en algunes zones, tampoc ajuda a fer transicions ràpides.

No ha estat suficient

A la represa, el guió no ha canviat gaire. L’Alcoyano, a través de Moyita i Liberto, ha fet intervenir amb encert a Sergi Puig, sempre molt atent. Miki Lladó ha mogut fitxa amb l’entrada de Sergi Altimira per guanyar poder creatiu. Cert que s’ha guanyat criteri, però no ha estat suficient per variar la dinàmica del partit. El Sabadell mai ha trobat la fórmula per generar oportunitats. De fet, la situació més perillosa ha arribat a pilota parada: el llançament de Juanmi Carrión ha fregat el travesser. Poqueta cosa més. A l’Alcoyano se li ha fet de nit cada vegada que trepitjava l’àrea arlequinada, controlada per un Pau Resta imperial.

L’única rematada a porteria del Sabadell s’ha produït en el minut 93. L’ha protagonitzat Sergi Garcia sense sorprendre Bañuz. El partit feia estona que estava destinat al 0-0. Ningú volia perdre i el punt permet a tots dos equips mantenir-se fora de la zona vermella de la taula. L’equip de Miki Lladó visitarà el cuer Calahorra el diumenge que ve amb la possible baixa d’Athuman, lesionat. El tècnic, que només ha fet tres canvis, espera que arribin reforços en aquest mercat d’hivern.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Sergi Puig; Guillem Molina, Pau Resta, Athuman (Sergi Garcia m. 37), Carrión, Pujol, David Astals, Corbalán (Sergi Altimira, m. 58), Pau Víctor (Dieste, m. 78), Àlex Sala i Keita.

Alcoyano: Bañuz; Soler, Alvaro Vega, Primi, Carbonell (Rubén Lobato, m. 66), Imanol (Fran Miranda, m. 66), Moyita (Cristian Agüero, m. 82), Juanan, Alcaina, Lillo i Liberto.

Àrbitre: Imanol Irurtzun Artola (Comitè navarrès). Grogues: Pau Resta; Pablo Carbonell.

Incidències: 2.893 espectadors a la Nova Creu Alta.

Fotos: LLUÍS FRANCO