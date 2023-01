Remuntada de l’OAR Gràcia Sabadell a Bordils per escalar al tercer lloc (24-25)

Pas endavant. Els tres empats en els partits celebrats dissabte amb implicació dels rivals directes del Gràcia (La Roca 26-Sant Cugat 26; Sant Joan Despí 30-UE Sarrià 30 i Sant Martí 26-Esplugues 26) oferien a l’equip de Pere Ayats la possibilitat de situar-se en solitari en la 3a posició, a un punt del Sant Cugat, si aconseguia la victòria a Bordils. El desplaçament a terres gironines tenia força al·licient, però alhora dificultat perquè superar el conjunt bordilenc a domicili mai no ha estat empresa fàcil.

Per molt alta que fos la motivació, l’actuació en el primer temps de l’OAR ha servit més per abaixar els ànims que per creure en les opcions de puntuar. En aquells 30 minuts el Bordils ha mostrat superioritat, fonamentada en la fermesa defensiva. Els sabadellencs no han trobat solucions per capgirar la situació, tot i el temps mort demanat pel tècnic i les rotacions en l’equip en pista, i s’han vist superats i doblats en el marcador quan faltaven 9 minuts per al descans (12-6). El millor, a més de l’actuació de Pau Hernàndez a la porteria, el parcial 0-3 que ha frenat momentàniament la progressió bordilenca (12-9), però a la mitja part l’avantatge ha tornat a ser generós per a l’equip local (15-10).

Mai es rendeixen

Per molt que el Bordils hagi recuperat aviat la mitja dotzena de diferència (17-11), si hi ha una paraula que no existeix en el vocabulari de l’equip gracienc és «rendir-se». A partir del minut 5 de la segona part el partit ha efectuat un tomb espectacular i -per què no dir-ho?- inesperat. Amb una defensa teranyina i un atac fluid, set minuts després el Gràcia ha establert el 17-17 amb un parcial espectacular de 0-6. Poc després el Bordils ha recuperat marge (19-17) i els graciencs han hagut de tornar a remar.

Ho han fet amb tal força (parcial 2-8) que han deixat el partit pràcticament enllestit (21-25). Per arribar al nivell d’excel·lència en la feina d’aquest segon període només els ha faltat encert en les clares ocasions de què han disposat en els últims instants. Això ha permès que el Bordils escurcés la diferència (24-25), però el seu darrer gol ha arribat pocs segons abans de la fi i el Gràcia no ha perdut la possessió després del servei de centre. Una victòria per creure-hi.