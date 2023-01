El Centre de Medicina Correctiva inaugura una nova unitat de fibromiàlgia a Sabadell

Les persones que pateixen fibromiàlgia disposen d’una nova unitat d’atenció al Centre de Medicina Correctiva, situat al carrer de Casanovas i Bosch, 46, Sabadell. La inauguració de l’espai es va fer aquest dimarts i va comptar amb la participació de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la regidora de Salut, Sònia Sada, que van voler donar suport a la iniciativa.

Aquesta nova unitat s’ha fet realitat amb el suport de la infermera de l’hospital Parc Taulí i pacient de fibromiàlgia Minerva San Nicolás. A títol particular, la sanitària impulsa la iniciativa a través de l’associació Fibroapoyo i va dirigida a totes les persones que pateixen el dolor crònic derivat d’aquesta patologia. Es calcula que el 2,4% de la població espanyola (més de 900.000 persones) pateix aquesta malaltia i, al món, al voltant del 5% de la població. Farrés va recordar que la fibromiàlgia afecta especialment les dones i va transmetre “el compromís de la ciutat, i personal, per poder avançar en aquestes malalties”. I, tot i reconèixer que potser no era el lloc per dir-ho -es trobava en un centre mèdic privat-, l’alcaldessa va dir que “s’haurien d’abordar des de l’àmbit públic, on hi hagués la detecció que tant costa i l’acompanyament”.

L’apoderada del centre, Anna Freixes, assegura que obrir aquest espai “és important perquè la fibromiàlgia és una malaltia que no s’aborda molt bé, i la gent comença a anar a un metge i a un altre i costa molt tenir un diagnòstic”. Coincideix amb San Nicolás, que apunta que “els pacients de fibromiàlgia detectem que hi ha professionals que no sabem què fer amb nosaltres, i això és frustrant”. I, al seu parer, el problema és que els recursos públics que s’hi destinen són insuficients i, per això, els pacients que poden acaben anant al metge privat. Per aquest motiu, un dels objectius de la pacient és aconseguir la derivació gratuïta del Taulí perquè aquestes persones puguin fer rehabilitació.

La doctora Sheila López lidera l’equip mèdic multidisciplinari que forma la unitat. És internista del Taulí, on encapçala la unitat de fibromiàlgia de l’hospital i, a banda d’això, dos cops al mes farà les primeres visites corresponents al Centre de Medicina Correctiva. El seu equip també l’integren Minerva San Nicolás i altres professionals de psicologia, nutrició, fisioteràpia i osteopatia.

A San Nicolás, de 48 anys, li van diagnosticar fibromiàlgia fa un any, però quan en tenia 17 ja patia pèrdues de coneixement, disautonomia, que es produeix quan el sistema nerviós autònom no funciona correctament. En tot aquest temps, el que ha trobat més a faltar ha sigut l’acompanyament, i això és el que vol canviar impulsant aquesta unitat. “Acompanyar els pacients, perquè és la part que faltava. No estàs boja, el que et passa és real”, remarca.