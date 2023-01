Sabadell instal·larà una pantalla per seguir Sharonne al Benidorm Fest

El cantant sabadellenc Cristóbal Garrido (1976), alter ego de la drag queen Sharonne, és a la cursa per representar Espanya a Eurovisió 2023, que se celebrarà el maig a Liverpool, el Regne Unit. Abans, però, ha de guanyar la segona edició del Benidorm Fest, que tindrà lloc el 31 de gener i el 2 i 4 de febrer. Si aconsegueix arribar a la final, que serà el darrer dels tres dies, s’instal·larà una pantalla al Centre Cívic de Sant Oleguer per veure l’actuació en directe, a partir de les 22h.

Sharonne interpretarà la cançó Aire, amb què intentarà imposar-se entre els 18 participants del Benidorm Fest. La seva figura ja va ser reconeguda per haver guanyat la segona temporada del programa Drag Race Espanya.

El sabadellenc vol ser profeta a la seva terra. Té el suport de l’Ajuntament, tal com ha expressat l’alcaldessa, Marta Farrés: “És un referent, made in Sabadell, que trenca barreres i que inspira generacions futures. Ens fa sentir molt orgullosos perquè ens demostra que sent lliures i creatius podem arribar on vulguem”. Farrés confia que pugui arribar a la final perquè la ciutat pugui mostrar-li suport des de Sant Oleguer.

Rebut per l’Ajuntament aquest dimecres, i amb el suport del regidor de cultura, Carles de la Rosa, Sharonne ha ressaltat que poder ser a Benidorm “ofereix una pista que ens trobem en el bon camí”. Un trajecte que no ha estat fàcil i que encara “és molt complicat en temes d’acceptació i de drets”. Ara bé, ho té clar: “El drag queen, o transformisme, s’ha convertit en cultura. Abans semblava només una cosa de vida canalla i alternativa. Per sort, podem ser artistes de moltes disciplines”.

El sabadellenc admet que és complicat passar a la final, especialment pel nivell dels rivals i més tenint en compte que, en comparació, compta amb un equip petit. “Si ho aconseguim, seria la persona més feliç del món”. En qualsevol cas, vol que se’l valori pel seu talent: “No vull anar a Eurovisió per ser una drag, sinó per la meva proposta”.