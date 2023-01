El Sabadell té més pressupost per fitxar, però “només jugadors que millorin el nivell”

El mercat d’hivern ha entrat en la definitiva recta final. Dimarts que ve es tanca el termini i el Sabadell, després de donar quatre baixes, només ha incorporat un futbolista: el defensa Ricard Pujol. Durant la seva presentació oficial, Jaume Milà, ara al capdavant de la direcció esportiva, ha deixat clar que “estem treballant amb l’objectiu d’incorporar futbolistes que millorin el nivell de l’actual plantilla”.

D’altra banda, també ha descartat la incorporació de Rubén del Campo, un jugador que semblava gairebé lligat. El seu club, el San Fernando, ha frenat l’operació. “Ho teníem tot avançat, però per una qüestió interna del seu club no ha pogut ser. Ja hem focalitzat la feina en altres jugadors”. No ha volgut parlar de noms ni tampoc de determinades posicions encara que la idea prioritaria contina sent un central i un mig centre, sense oblidar l’opció d’un davanter i fins i tot un porter. “És un mercat molt diferent del de l’estiu, en el qual sempre tens moltes més opcions. Ara és molt més limitat”.

De totes maneres, Jaume Milà s’ha mostrat optimista sobre el final del mercat. “Tenim clar quines són les posicions més dèbils a reforçar i aquests últims dies treballarem a fons per aconseguir-ho, però tampoc volem precipitar-nos. Insisteixo que el principal objectiu és millorar les prestacions de la plantilla”.

“El pressupost ha augmentat”

El director general, Bruno Batlle, ha reconegut que “teníem un pressupost definit per aquest mercat d’hivern, lligat a equilibrar les sortides, i finalment comptem amb un augment per poder fitxar, però volem jugadors com el cas de Ricard Pujol, que aportin i millorin el nivell de l’equip”.

Sobre la situació del futur nou inversor nord-americà, no s’ha mullat massa: “No soc la persona més indicada per parlar d’això, només puc dir que es continua treballant i caldrà esperar. Ara el més important és l’equip i hem de creure-hi. Ens ha ofert moments de joc molt bons aquesta temporada i ara ja encadena tres jornades sense perdre ni encaixar cap gol”. Finalment, ha valorat “molt positivament” el fet d’haver arribat als 4.500 socis: “això dona sentit a tot el que fem en el club”, subratllat Bruno Batlle.