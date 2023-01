Ricard Pujol: “He triat el Sabadell pel que representa com a club”

Presentació atípica. Ricard Pujol ha viscut una posada en escena oficial després de jugar dos partits amb la samarreta arlequinada. Nascut a Castellví de Rosanes (Barcelona), fa dues temporades va arribar al futbol professional a les files de la Ponferradina després de picar pedra al Cornellà i l’Espanyol B a Segona Divisió B. Ara arriba al Sabadell disposat a “aportar aquesta experiència en un vestidor molt jove i també molt sa. Aquest ambient d’unitat és fonamental i he pogut constatar, a diferència d’altres vestidors, que aquí tenim la mateixa conversa, tothom parla d’una idea. El viatge a Palma em va servir per conèixer millor els companys i ja els hi vaig dir que venia a donar-los un cop de mà”, ha explicat.

El fet de tornar a casa ha estat un factor més, però Ricard Pujol ha volgut matisa que “el principal motiu per triar el Sabadell ha estat el que representa com a club, el seu renom històric. Potser ara passa per més dificultats, però sempre té un gran potencial i objectius importants”.

Lateral o central

En teoria va arribar per reforçar el carril esquerre de la defensa després de la marxa d’Eudald Vergés, però diumenge passat va jugar com a tercer central davant l’Alcoyano. “He vingut per ajudar on faci falta, penso que em puc adaptar a les dues posicions, no tinc cap problema en aquest sentit”.

Ricard Pujol ja està concentrat en el partit de diumenge (17 h) a La Planilla davant el cuer, el Calahorra. Sobre les paraules del seu company Sergi Altimira, titllant el duel de ‘final’, ha dit que “no sé si és exagerat dir això, però és un partit molt important i només pensem a guanyar-lo. En aquestes últimes jornades hem mantingut la porteria a zero i som un equip fort defensivament; ara toca rematar la feina millorant l’aspecte ofensiu per sumar els tres punts”.

D’altra banda, Miki Lladó podria tenir una alegria abans de viatjar a La Rioja aquest dissabte. Adán Gurdiel o fins i tot Alberto Fernández tenen possibilitats de formar part de la convocatòria si superen una última prova, sobretot en el cas del lateral dret.